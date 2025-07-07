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可不可「楊梅桑椹冰茶」新上市　人氣春梅冰茶變身配料

▲▼可不可熟成紅茶水果支線推出全新夏季飲品「桑心太平楊」，還有全新配料「春梅凍」。（圖／記者蕭筠攝）

▲可不可熟成紅茶推出全新夏季飲品「桑心太平楊」。（圖／記者蕭筠攝。下同）

記者蕭筠／台北報導

繼奶茶季後，可不可熟成紅茶水果支線推出全新夏季飲品「桑心太平楊」，選用盛產桑椹、楊梅結合綠茶，打造清爽酸甜滋味，更把人氣飲品春梅冰茶變成新配料「春梅凍」，鹹甜口感搭配純茶超消暑，7月9日正式上市。

▲▼可不可熟成紅茶水果支線推出全新夏季飲品「桑心太平楊」，還有全新配料「春梅凍」。（圖／記者蕭筠攝）

▲人氣飲品春梅冰茶變成全新配料「春梅凍」。

可不可熟成紅茶夏季最新「桑心太平楊（楊梅桑椹冰茶）」來了，使用保留纖維的盛產桑椹及楊梅，結合春芽綠茶製成，更放入新配料「春梅凍」增添咀嚼口感，售價55元起；「春梅凍」是把春梅冰茶變身成新配料，口感介於粉粿與茶凍之間，鹹甜帶酸、滑順Q彈，每份15元，開放全品項加料，7月9日起全門市開賣。

▲▼可不可熟成紅茶水果支線推出全新夏季飲品「桑心太平楊」，還有全新配料「春梅凍」。（圖／記者蕭筠攝）

▲買新品可獲得限量手提紙杯套，會員加碼開放加購全新楊梅成哥造型玩偶吊飾。

歡慶新品上市，7月9日起凡購買「桑心太平楊」1杯即送限量手提紙杯套1個，數量有限、送完為止；會員加碼可以加購價248元獲得超萌「楊梅成哥造型玩偶吊飾」，限門市現場會員加購，單筆不限加購次數，數量有限、售完為止。

▲▼大苑子火龍果季。（圖／大苑子提供）

▲大苑子火龍果季報到。（圖／大苑子提供）

大苑子近日則迎來「火龍果季」，一共推出3款限定飲品，其中「百變火龍冰沙」是嚴選新鮮火龍果打成綿密冰沙，再加入百香果汁提味、蘆薈增加咀嚼口感，每杯售價85元；「火龍果翡翠」選用火龍果加上翡翠綠茶、Q彈愛玉打造清爽口感，售價70元；「甜橙火龍果」則是綠茶為底，搭配火龍果、柳丁的組合，售價70元。

台北市府夢想店同步推出芒果與火龍果霜淇淋交織的「夏日繽紛霜淇淋」，一支就能吃到雙口味，也有單口味選擇包括「百變火龍霜淇淋」、「愛文芒果霜淇淋」，每支售價皆為110元，凡購買飲品則可用89元加價購。

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