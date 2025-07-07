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北部3處天然泳池！泡海水和魚群共游超消暑　0元、銅板價玩整天

▲基隆和平島地質公園祭出超狂限時優惠！「四季旅行票」只要299元。（圖／和平島地質公園提供）

▲基隆和平島地質公園是人氣玩水勝地。（圖／和平島地質公園提供）

記者彭懷玉／綜合報導

炎炎夏日，泡在水中是一大樂事。《ETtoday新聞雲》整理北部「3處天然活水泳池」，基隆外木山海興游泳池日前完成整頓，而和平島地質公園則推出四季票，299園可入園4次；桃園宇內溪戲水區今年4月首度新增溫泉區，可一次體驗冷熱雙泉。 

▲基隆嶼,和平島,正濱漁港,雷達站咖啡。（圖／記者彭懷玉攝）

▲從和平島眺望基隆嶼。（圖／記者彭懷玉攝）

和平島地質公園
和平島公園向來是北部人夏天玩樂首選，人氣設施「藍海泳池」約2.5公尺深，與熱帶魚、梭子蟹等海洋生物一起悠遊，感受野趣氛圍。小孩也有約60公分深的親親水池，親近海水之餘也能欣賞自然生態。不過，因為池邊及池底有礁石，建議民眾要穿鞋套或膠鞋等保護腳底，為了防曬也建議穿著長袖泳衣，避免被曬傷。

▲北觀處於和平島公園推出「掀風 潮」系列活動，從11/6至12/5為期一個月展出。（圖／翻攝自和平島公園官網）

▲和平島海水泳池能體驗與熱帶魚、梭子蟹同游。（圖／翻攝自和平島公園官網）

為回饋島迷支持，和平島推出「四季旅行票」299元享入園4次，含導覽解說、50元抵用券，即日起至9月開賣，限量3000張。

和平島地質公園
地點：基隆市中正區平一路360號
開放時間：08:00 - 19:00（園區18:00停止售票）
海水泳池、親親水池：5月-10月08:00-18:00（每天13:00-14:00休池一小時） 
備註：如遇風浪過大，將視現場情況暫停開放

▲基隆外木山,基隆海興游泳池。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆外木山海興游泳池日前完成整頓。（圖／記者郭世賢翻攝）

外木山海興游泳池
說到天然海水游泳池，不得不提位在外木山的海興游泳池，隨漲退潮換水，吸引許多民眾前往「海泳」，池內有魚兒在身邊悠遊，是深受在地人歡迎的免費水樂園。海泳之餘，還能收進外木山天然岬角之美，停車場位在外木山入口旁，每到夏天幾乎一位難求。

基隆市府與海興游泳協會日前完成整頓，同時清除附近池底、池壁的石蚵、藤壺等生物，避免刮傷旅客，並新增設沖洗室，更新平台、樓梯、欄杆，讓整體環境更加安全無虞。

外木山海興游泳池
地址：基隆市中山區協和街230號

▲宇內溪戲水區。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲宇內溪戲水區是桃市唯一合法公告溪流戲水區域。（圖／桃園市觀旅局提供）

宇內溪戲水區 
位於復興區小烏來風景特定區內的宇內溪戲水區，是桃市唯一合法公告溪流戲水區域，每到夏天，民眾可在宇內1號至2號橋間戲水消暑，同時，宇內溪溫泉池已於今年4月完工，整合為「宇內溪溫泉戲水區」，夏天泡在溪水感受沁涼，冬天能浸潤在「美人湯」碳氫鈉泉中，感受不同氛圍。

另外，小烏來天空步道也是其一亮點，廊道約11公尺長，距溪谷70公尺高，底下就是小烏來瀑布與溪流，透過透明玻璃地板，腳底下美景一覽無遺。 

小烏來風景特定區
地址：桃園市復興區1鄰4-6號
票價：全票50元、優待票30元

宇內溪戲水區
營業時間：09:00-17:00（每周二休園，9月平日不開放，7、8月天天開放，每日下午4:30進行散場宣導）

宇內溪溫泉區
12月31日前，每周三至周日上午10:00至下午16:00開放（周一、周二休園） 

★以上憑小烏來風景特定區門票免費入場。 

關鍵字： 基隆市旅遊 和平島公園 和平島地質公園 藍海泳池 外木山海興游泳池 宇內溪戲水區 戲水景點 玩水景點 親子旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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