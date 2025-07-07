情迷義大利 x 金旅獎肯定　三段高鐵串起無限精彩

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

義大利為古羅馬文明的發源地，從昔日帝國的輝煌，到文藝復興的光芒，歷史與藝術如呼吸般自然。對首次踏上這片土地、或是忙碌無暇的旅人來說，挑選獲獎行程隨團玩，最能放鬆體驗，深入城鎮靈魂，再搭配省時舒適的三段高鐵，串起無限精彩，每站皆是風景，每刻都有故事。

▲羅馬許願泉，堪稱巴洛克藝術極致代表作。

走進羅馬，彷彿回到帝國時代。千年古蹟靜靜訴說歷史，競技場內似乎還迴響著神鬼戰士的怒吼。中文導覽細細解說帝國榮光，從凱旋門到許願泉，每一步都是時光的漫遊。

▲梵諦岡的聖彼得大教堂，今年適逢梵諦岡25年一度的禧年。

踏入全球最迷你的國家——梵諦岡，舉世無雙的聖彼得大教堂，建築本身就是一件藝術。而在西斯汀禮拜堂仰望米開朗基羅的《創世紀》，感受大師畫筆的魔力，更是何其難得的藝術饗宴。今年正好是梵蒂岡25年一度的禧年，聖彼得大教堂的聖門開啟，此時造訪，格外具有意義！

▲威尼斯島上住一晚，搭乘搖櫓船感受水都風情。

威尼斯的浪漫，無人能敵。搭乘搖櫓船緩緩划過運河，拜訪聖馬可廣場與嘆息橋，道奇宮的宏偉與鐘樓的輝煌，構築出這座美麗水都的不朽風華。

▲彩色島就像威尼斯的世外桃源，遊客較少、無過度開發，可接觸更真實的在地風情。

從威尼斯搭船出海，一腳踏進繽紛童話。彩色島Burano的屋牆顏色鮮麗，流傳著一段關於蕾絲的愛情傳說。在寧靜中漫步，欣賞門簾花飾與窗框擺設，再選一襲精美蕾絲，作為此行最美的紀念。

▲來到時尚米蘭，除到大教堂打卡外，立刻腦波變弱買買買。

來到米蘭，從文藝復興古堡漫步至哥德式教堂，再穿越艾曼紐迴廊，邂逅達文西與斯卡拉歌劇院。這裡不只走在時尚尖端，也是歷史與創意的交匯點，讓人目不暇給，買不停手。

▲佛羅倫斯夜宿老城區，慢賞文藝復興之美，大啖牛排美味。

佛羅倫斯是文藝復興發源地，也是詩人徐志摩筆下的翡冷翠。漫步於街道，從聖母百花大教堂到烏菲茲美術館，處處都有大師的創意巧思。夜宿老城區，感受翡冷翠的典雅氣息，再搭配一客《紅蝦美食指南》推薦的正宗牛排，幸福感瞬間飽滿。

▲班諾里吉歐地形陡峭，僅以一座長橋與外部連繫，被喻為天空之城。

傳說中的天空之城～班諾里吉歐，像浮在雲上的小鎮，地形陡峭形成視覺的震撼，需經由一座長橋才能抵達；從此地可眺望托斯卡尼的丘陵與葡萄園，滿眼所見美景都值得收藏。

▲維洛納聆賞莎翁筆下《羅蜜歐與茱麗葉》淒美愛情傳說。

莎士比亞筆下《羅蜜歐與茱麗葉》的故事舞台，就發生在維洛納。走過茱麗葉的陽台與石板老街，彷彿聽見百年前的柔情低語，空氣中似乎仍飄著玫瑰花香，一如那段永不褪色的淒美愛情傳說。

●推薦行程：

義大利天空之城、彩色島、三高鐵10天（國際金旅獎）

限定團早鳥 最高第二人減６千元

https://reurl.cc/M3aa6p

●行程亮點：

．搭配三段高鐵輕鬆悠閒，全程不拖泥帶水，兼顧深度與舒適

．全程四星級旅館，及水都威尼斯島上住宿與佛羅倫斯古城飯店

．精心安排六處世界遺產

．全日羅馬市區觀光，更特別安排中文導遊

．羅馬特別安排入內參觀鬥獸場

．特別安排造訪傳說中的「天空之城」

．威尼斯特別安排搭乘搖櫓船

．時尚名都米蘭，拜訪哥德式教堂建築及購物血拼

．文藝復興發源地～翡冷翠(佛羅倫斯)，參觀烏菲茲美術館

．阿爾卑斯山下最美麗的冰河湖泊～佳達湖

．羅密歐與茱麗葉愛情傳說～維洛納

．托斯坎納的世紀山城～聖吉米納諾

．世界七大建築奇景的比薩斜塔

．佛羅倫斯安排正統之義式牛排餐

．米其林推薦+紅蝦美食推薦餐廳

更多資訊：

鳳凰旅遊 0800-089-789

官網：www.travel.com.tw

鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours

鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife