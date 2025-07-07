窺探祕魯　走進印加古文明靈魂深處

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

南美祕魯，一個神祕的國度，一趟靈魂的遠行；若有玩家帶路，能有效避開舟車勞頓與高原反應，從動線規劃到深度體驗，層層細節堆疊出真正精彩，讓你不只看見馬丘比丘，而是真正走進印加古文明之心。

▲馬丘比丘，印加帝國的失落之城。

馬丘比丘是旅人對祕魯最期待的想像，也是聞名的失落之城，這座陡壁上的古城，崖頂佈滿神殿、眾壇、梯田、天文台等神祕建築，雖已從人類史上消失多年，依然難掩神祕光芒，並被列為世界文化與自然雙重遺產，足見其歷史地位。建議先在山下的熱水鎮住一晚，適應高原氣候，玩家安排會進入馬丘比丘兩次，以便將不同的古蹟重點一網打盡，全面領略印加文化的深邃，第一次是循經典路線，探訪主廣場與聖石全景；第二次則走上皇家路線，深入太陽神殿與陵墓遺跡，則無遺珠之憾。

▲搭機俯瞰納茲卡線，將千年謎團盡收眼底。

如果說馬丘比丘是印加的心臟，納茲卡線就是古文明寫在大地上的密語。這些神祕的地畫，由簡單幾何到複雜的動植物圖案，如：魚、猴子、蜂鳥、螺旋形狀都有。學者猜測這些圖騰與祈雨、祭天儀式有關，至今仍無定論。想完整欣賞這片神祕圖騰，最佳方式就是搭小飛機自空中俯瞰，壯觀圖案清晰可見，一眼穿越數百年。

▲的的喀喀湖，欣賞南美最高湖泊之美。

的的喀喀湖擁有一段淒美的愛情傳說，被印第安人視為聖湖，也是南美最高的湖泊。建議搭機前往，節省長途拉車的辛勞，保留最佳體力探索蘆葦島與Uro族原民文化。當晚下榻湖邊旅館，日落與湖霧交織出的幻影，將成為記憶中最動人的一幅畫。

▲祕魯原住民以天然植物染布、染紗線編織，充滿生活智慧。

祕魯的人文風情，如安地斯山脈般綿延不絕、豐富多彩。走進古都庫斯科，處處可見印加石牆與西班牙殖民建築交錯的歷史軌跡；深入聖谷的小村落，彩色圖騰的編織品述說著太陽與土地的故事，傳統玉米與馬鈴薯製成的小吃，更令味蕾驚喜。而在的的喀喀湖，則可看見Uro族如何用蘆葦草編製船隻、房舍與生活器具，呈現一種簡樸卻極具創造力的生存藝術。

●推薦行程：

祕魯馬丘比丘.納茲卡線12天

限時第二人減1萬元

https://reurl.cc/yR4RkO

●行程亮點：

˙全程五星級旅館，可好好充分休息，降低高山反應（除熱水鎮.此地無五星）

˙獨家安排：馬丘比丘山下熱水鎮住宿１晚，增加在馬丘比丘停留時間，探索神秘古城

˙獨家安排：進入馬丘比丘兩次，包含經典路線以及最宏偉的皇家路線

˙納茲卡線搭機之旅，搭乘小飛機從空中俯瞰是絕佳方式

˙巿場上最佳住宿安排！的的喀喀湖-湖邊旅館、聖谷旅館、庫斯科修道院旅館

˙庫斯科搭機，飛往的的喀喀湖，節省一整天的搭機辛勞

˙鳥島生態之旅(快艇)

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