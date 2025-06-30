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宜蘭太平山夏日玩法！6景點看曙光、搭蹦蹦車　周末提早開園

▲▼宜蘭太平山。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

▲宜蘭太平山日出。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著夏季日出時間提前，林業及自然保育署宜蘭分署宣布，自7月1日至8月31日暑假期間，宜蘭「太平山國家森林遊樂區」每逢假日凌晨4點即開園，方便遊客登高迎曙光。

林保署宜蘭分署表示，夏季日出時間約在5點至6點之間，為讓遊客能趕在天明之前，欣賞日出之美，因此於暑假期間提早開放民眾入園。想在太平山欣賞日出，就有6大觀日點不可錯過，包括太平山莊觀景平台、蹦蹦車站、翠峰景觀道路14K觀日台等地。

▲▼太平山蹦蹦車。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

▲太平山蹦蹦車。

園區熱門設施蹦蹦車在暑假期間也會每日加開16:30班次，共行駛19班次，單趟約20分鐘，全程由1公里處折返，不開放下車。車票於當日上午7點起現場發售，採排隊購票制，每班車限81人，建議遊客提早排隊，避免向隅。

為推廣生態教育，園方推出暑期限定的夜間主題活動，包括星空導覽、夜探貓頭鷹及「泰雅藝術週」等。星空導覽與觀星活動將於指定日期在太平山莊與翠峰山屋舉行，僅限住宿遊客報名參加，每場名額30人；夜探貓頭鷹活動則需於活動當日下午3點至太平山莊櫃檯報名，費用250元，12歲以下免費。

▲▼宜蘭太平山。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

▲暑假期間太平山假日將提早開園。

為維護遊憩品質與旅客安全，暑期期間園區部分道路將進行邊坡整治工程，實施機動式單線雙向交通管制，並視天候與假日彈性調整。當入園車輛達1000台上限時，將啟動車輛總量管制，民眾可透過官網即時查詢。此外，園內禁止露營、車宿與攜帶犬貓等哺乳類寵物，並於售票口提供寵物寄放服務。

關鍵字： 宜蘭旅遊 太平山國家森林遊樂區

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