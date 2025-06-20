台南熱氣球派對周末登場！有免費接駁、交管　無人機秀別錯過

▲首屆「台南熱氣球派對」將在這個周末登場。上圖僅為示意圖。（圖／台南市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

首屆「台南熱氣球派對」將於本周末在台南市政府永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，包括熱氣球繫留體驗、光雕秀及無人機秀，還有特色市集。台南市政府更規劃免費接駁車，以及周邊交通管制，想前往的旅客可要留意交通資訊。

此次台南熱氣球派對活動將於6月21日至22日舉行，包含上午與下午都有熱氣球繫留體驗，採現場報名，每人收費500元，還有街頭藝人表演、氣墊樂園，以及超過50攤的特色市集。活動最大亮點，是6月21日晚間首度在台南人口聚集鬧區登場，結合「熱氣球光雕秀」與「《超人力霸王》主題無人機秀」的華麗演出。

▲▼活動將可看到熱氣球光雕和《超人力霸王》主題無人機展演，圖僅為示意圖。

台南市政府也表示，從6月20日下午5點起至22日凌晨0點為止進行車輛管制，第一階段管制範圍為南島路、東南榕大道、西南榕大道，將作為活動行人徒步區、接駁車及機慢車臨停區使用。

第二階段車輛管制，配合活動首日6月21日晚間的光雕秀及無人機展演，當日傍晚6點至晚上8點期間，管制範圍將增加建平路（永華路二段至建平十一街）、府前路二段（建平路至府前四街）、怡平路（建平路至永華三街）。

而在6月21日活動首日下午2點起至晚上9點為止，提供免費接駁車「台南車站（北站）－南島路活動會場」免費接駁車，平均20至30分鐘一班車。

▲活動現場還有大型氣墊樂園。

同時，活動現場也將設有迷彩軍事風格、恐龍造型3座大型氣墊遊戲，供小朋友免費體驗，以及超過50攤的美食與文創市集，讓旅客逛市集、玩氣墊樂園、吃小吃，還能欣賞熱氣球。