黃仁勳最愛可頌麵包快閃復興SOGO　布丁塔、手工蛋捲限定販售

▲黃仁勳最愛可頌麵包明天起快閃復興SOGO。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

前台北文華東方酒店烘焙主廚康豐柚去年底開設的「KANG Artisan Bakery」，其招牌杏仁可頌被曝光是AI教父黃仁勳最愛吃的麵包後，現在成了沒預約就買不到人氣店。受SOGO百貨邀請，明天至6月27日在復興館快閃，除了招牌口味，還帶來2款限定商品。

黃仁勳多年來都選擇下榻台北文華東方酒店，酒店內「文華餅房」製作的杏仁可頌，原創者是前台北文華東方酒店烘焙主廚康豐柚，這也是黃仁勳的心頭好，因此飯店在他入住前都會特別準備，甚至黃仁勳和幕僚在文華開會時，也會分送給大家一人一個。

▲布袋鹽花捲。

康豐柚離開飯店後，於松山區敦化北路巷弄內，開設「KANG Artisan Bakery」烘焙坊，去年12月初開幕，店裡主要供應可頌、丹麥捲、司康、湯種吐司等品項。品嚐過的網友表示，可頌吃起來酥脆中帶有香氣、充滿嚼勁，也有人推薦腸腸久久、海鹽奶油捲必點，甚至有網友私心認為排隊一小時都值得。

▲KANG Artisan Bakery快閃SOGO復興館限定商品「Flan」。（圖／SOGO提供）

▲KANG Artisan Bakery快閃SOGO復興館限定商品「手工蛋捲」。（圖／SOGO提供）

此次快閃SOGO復興館（B3）的KANG Artisan Bakery，除了帶來杏仁可頌（售價85元／個）、開心巧克（售價95元／個）、布袋鹽花捲（售價55元／個），還有這裡才買得到的Flan（布丁塔，售價160元／個）、手工蛋捲，蛋捲有低糖花生、榛果巧克力、AOP奶油3種口味，1盒12入，售價580元。

▲Krispy Kreme推出開心果系列甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

另外，搶搭開心果熱潮，美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」推出2款全新開心果甜甜圈，「濃餡開心果」厚實夾心貝果包裹著濃郁開心果卡士達，外層裹上開心果巧克力，最後再以開心果碎粒點綴；「雪點開心果」則是台灣限定口味，經典糖霜甜甜圈淋上開心果巧克力，表層灑滿細緻開心果雪點酪乳粉，每一口都能吃到堅果香交織乳香，2款售價皆為75元，6月26日起至7月24日於全門市限量上市。

業者表示，6月25日前加入官方LINE帳號，即可於6月26日獲得好友新品券1張，憑券購買6入禮盒送原味糖霜甜甜圈6入1盒，買12入禮盒送原味糖霜甜甜圈12入1盒，每張優惠券限用1次，購買禮盒須含2顆開心果甜甜圈，口味任選，各門市售完為止。