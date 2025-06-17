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台灣人瘋運動旅遊「訂單暴增200%」　最愛目的地是日韓泰

▲▼運動旅遊。（圖／AsiaYo提供）

▲主題式旅遊已成為台灣旅客出國玩樂趨勢，其中「運動旅遊」更備受青睞。（圖／AsiaYo提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

主題式旅遊近年成為顯學，其中「運動旅遊」更備受台灣旅客青睞。旅遊電商AsiaYo分析，越來越多旅客出國目的就是為了參加國際運動賽事，根據數據指出，從2023年至今，運動旅遊的訂單成長量更超過200%。

▲▼運動旅遊。（圖／AsiaYo提供）

▲台灣旅客參與運動旅遊的熱區。

AsiaYo指出，參加國際運動賽事挑戰自我的旅客年年增加，其中日本馬拉松最受台灣旅客喜愛，包含知名的富士山馬拉松、東京馬拉松、姬路城世界遺產馬拉松等；而最受歡迎的運動旅遊目的地分別是日本、韓國和泰國。

為了解決旅客參加國際賽事的痛點，AsiaYo現在推出登山、單車、滑雪、高爾夫等多項運動主題旅遊套裝，包含富士山登山、日韓滑雪、日本丸沼越野三鐵賽事、世界高爾夫旅遊等，搭配高彈性的「半自由行」組合，抵達目的地後，由專人安排物資、裝備、食宿，賽事參加完畢剩餘的時間可自由安排在地觀光，已成為平台最受歡迎產品。

▲▼快訊／天后濱崎步睽違17年台灣開唱！　（圖／大步整合行銷提供）

▲天后濱崎步睽違17年台灣開唱。（圖／大步整合行銷提供）

而旅遊電商Klook持續搶攻大型展演售票商機，「日本流行音樂女皇」濱崎步將於8月2日登場台北小巨蛋開唱，門票從800元至8800元不等，Klook也宣布6月28日晚間6時28分起星展卡友可搶先透過網站購票，6月29日在 Klook、寬宏售票系統正式全面同步開賣。

關鍵字： 運動旅遊 出國旅遊 日本旅遊 韓國旅遊 亞洲旅遊 AsiaYo

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