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桃園、八里中餐廳吃到飽6/16回歸　皮片鴨+40多道料理無限供應　

▲桃園喜來登酒店禧粵樓吃到飽回歸。（圖／記者黃士原攝）

▲桃園喜來登酒店禧粵樓吃到飽活動回歸。（圖／取自桃園喜來登酒店Sheraton Taoyuan Hotel臉書）

記者黃士原／台北報導

烤鴨控又可以多吃幾次了！桃園喜來登與八里福朋喜來登館內的2家「禧粵樓」，6月16日同時推出吃到飽活動，除了櫻桃片皮鴨，還有40多道料理無限供應，每人1180元。

桃園喜來登與八里福朋喜來登館內的2家「禧粵樓」，去年暑假都有吃到飽活動，今年再度回歸，時間為6月16日至9月30日，不只櫻桃片皮鴨無限供應，菜單內容包括開胃冷菜、點心、經典熱菜、主食、湯品、甜品水果及飲品等40多道中式料理，都可以不斷續點，成人每位1180元+10%。

▲鮮蝦腸粉。（圖／取自桃園喜來登酒店Sheraton Taoyuan Hotel臉書）

▲多款港點也能吃到飽。（圖／取自桃園喜來登酒店Sheraton Taoyuan Hotel臉書）

40多道料理中，有大家熟悉的蘿蔔糕、海鮮腐皮捲、鮮蝦腸粉、魚籽燒賣、小豬流沙包、蟹黃豆腐煲，還有醬爆櫻桃鴨架、生菜櫻桃鴨鬆、櫻桃鴨架芋頭米粉湯、孜然蒜香櫻桃鴨架等一鴨多吃的菜色。而開胃冷菜還有櫻桃醉鴨胸、五味鮑魚、白灼鮮蝦。

▲蘇杭365「東坡肉」。（圖／取自蘇杭365上海餐酒館臉書）

另外，蘇杭365是蘇杭集團較年輕、摩登的品牌，結合上海菜傳統特色及湘、蜀、台菜等菜系，去掉上海菜重油重糖，同時還能搭配特色調酒。日前業者宣布，7月1日至8月31日，裕隆城店再度推出吃到飽活動，45道料理無限供應，有冷盤、海鮮、湯羹、肉品、蔬菜、點心、麵飯7大類，每人980元，須6人成行，周一至周五午晚餐限量供應，名額有限，訂完位為止。

▲蘇杭365「砂鍋醃篤鮮」。（圖／取自蘇杭365上海餐酒館臉書）

45道料理中，必吃招牌東坡肉，選用帶皮豬五花肉，加入紹興酒、醬油、蔥薑及糖調味，以文火燜煮6小時，口感肥嫩鹹香；乾鍋肥腸則是將肥腸以熱鍋煸乾水分，再用香氣十足的花椒、八角、乾辣椒爆香，加入麻辣乾鍋醬翻炒，香氣四溢，由冬筍、鹹肉和鮮豬肉文火慢燉的砂鍋醃篤鮮，湯白汁濃，肉質酥肥，筍清香脆嫩。

關鍵字： 美食雲 吃到飽 烤鴨吃到飽 片皮鴨吃到飽 禧粵樓

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