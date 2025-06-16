粉絲搶購壽司郎VTuber聯名周邊　中午用餐時間要等1小時

▲壽司郎新聯名活動，11點營業前已有50位粉絲在大熱天底下排隊。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣壽司郎與虛擬YouTuber團體「hololive English -Advent-」聯名活動今日登場，台北中華路店主題店一早就出現人潮，11點營業前已有50位粉絲在大熱天底下排隊，準備搶購周邊商品，中午用餐時間要等1小時。

繼「Gawr Gura 鯊鯊」後，台灣壽司郎6月16日再度與虛擬YouTuber團體「降臨 Advent」合作，聯名活動今日登場，點用4款聯名餐點即可獲得「角色插卡」（8款）1張與「盲袋胸章特典」（12款）1份。此外，還有兩波加價購活動，今天內用單筆消費滿600元，可用200元加購「hololive English -Advent- 盲袋Q版飯友壓克力磚」1個。

▲壽司郎中華店中午用餐時間要等1小時。（圖／記者黃士原攝）

為了搶先拿到「降臨 Advent」周邊商品，有鐵粉一早8點就到現場排隊，11點營業前已有50位粉絲在大熱天底下等候，之後人潮不斷湧進，坐滿室內候位區，中午用餐時間要等1小時以上才能進場。

▲壽司郎VTuber「降臨 Advent」聯名周邊。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎VTuber聯名周邊「盲袋胸章特典」。（圖／記者黃士原攝）

▲hololive English -Advent- 大頭娃娃吊飾。（圖／壽司郎提供）

此外，6月23日起，壽司郎還有3波社群抽獎活動，獎項包含「hololive English -Advent- 大頭娃娃吊飾」（5款共5名）、「hololive English -Advent- 3D造型一卡通盲盒」（6款共18名）、「hololive English -Advent- 留言小卡」（5款共8名）等稀有收藏品，只要按讚、留言或分享就有機會中獎。

▲藏壽司x三麗鷗聯名扭蛋6/27結束。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司與三麗鷗家族聯名扭蛋將於6月27日結束，5個經典人氣角色Hello Kitty、酷洛米、布丁狗、大耳狗喜拿、人魚漢頓化身限定「鮮度君趴趴吊飾」，角色們慵懶地趴在壽司盤上，共計有5款。另還有各5款「花火吊飾」與「立體磁鐵」，人氣角色們換上夢幻櫻花和服，萌感滿滿。

▲藏壽司x三麗鷗家族聯名活動再推出全新滿額贈「琺瑯風馬克杯」。（圖／藏壽司提供）

在聯名活動結束前，藏壽司再加碼全新滿額贈「琺瑯風馬克杯」，第一波今日登場，只要消費1200元，按讚官方Facebook或追蹤Instagram，並加入藏壽司官方Line好友並綁定會員，即可免費獲得一個，共有Hello Kitty、大耳狗喜拿、布丁狗3款馬克杯。第二波6月23日登場，圖案為酷洛米、人魚漢頓。