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蘇杭365裕隆城店吃到飽7月回歸　45道料理無限供應

▲蘇杭365「東坡肉」、「砂鍋醃篤鮮」。（圖／取自蘇杭365上海餐酒館臉書）

▲蘇杭365「東坡肉」。（圖／取自蘇杭365上海餐酒館臉書）

記者黃士原／台北報導

主打上海點心、創新中菜與餐酒館元素的「蘇杭365」宣布新店裕隆城店「吃到飽」7月回歸，45道料理無限供應，6人成行才能享用，每人980元。

▲蘇杭365「東坡肉」、「砂鍋醃篤鮮」。（圖／取自蘇杭365上海餐酒館臉書）

▲蘇杭365「砂鍋醃篤鮮」。（圖／取自蘇杭365上海餐酒館臉書）

蘇杭365是蘇杭集團較年輕、摩登的品牌，結合上海菜傳統特色及湘、蜀、台菜等菜系，去掉上海菜重油重糖，同時還能搭配特色調酒。日前業者宣布，7月1日至8月31日，裕隆城店再度推出吃到飽活動，45道料理無限供應，有冷盤、海鮮、湯羹、肉品、蔬菜、點心、麵飯7大類，每人980元，須6人成行，周一至周五午晚餐限量供應，名額有限，訂完位為止。

▲蘇杭365「乾鍋肥腸」。（圖／取自蘇杭365上海餐酒館臉書）

45道料理中，必吃招牌東坡肉，選用帶皮豬五花肉，加入紹興酒、醬油、蔥薑及糖調味，以文火燜煮6小時，口感肥嫩鹹香；乾鍋肥腸則是將肥腸以熱鍋煸乾水分，再用香氣十足的花椒、八角、乾辣椒爆香，加入麻辣乾鍋醬翻炒，香氣四溢，由冬筍、鹹肉和鮮豬肉文火慢燉的砂鍋醃篤鮮，湯白汁濃，肉質酥肥，筍清香脆嫩。

▲新葡苑板橋店與復興店推出「蒸籠推車下午茶」，25道港點無限供應。（圖／新葡苑提供）

新葡苑日前也宣布，板橋店6月27日前、復興店7月18日前推出「蒸籠推車下午茶」（平日限定），25道經典港點如燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、鳳爪，以及服務生逐桌詢問的炸物，全都可以吃到飽，果汁、茶飲與咖啡也是無限暢飲，每人777元，活動開始前3天再加碼「4人同行1人免費」。

▲燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、鳳爪都可以無限取用。（圖／記者黃士原攝）

新葡苑遠百信義A13店今年3、4月間的「蒸籠推車下午茶」，大受饕客歡迎，如今活動在板橋、復興兩店復刻，錯過上回活動的消費者要及時把握。

關鍵字： 美食雲 吃到飽 蘇杭365

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