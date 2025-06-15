生乳捲驚見「捲捲的毛」噁爆　亞尼克致歉：將主動聯繫消費者

▲網友購買亞尼克生乳捲驚見「捲捲的東西」。（圖／翻攝Dcard）

記者蕭筠／台北報導

一名網友6月14日在網上發文，透露自己在大坪林捷運站的亞尼克生乳捲販賣機購買蛋糕，孰料回家打開驚見詭異的「捲捲東西」，且並不像是頭髮，崩潰直呼：「瞬間噁爆！」貼文曝光也引來大批網友留言「一打開看到這真的會反胃」、「好噁」。對此，業者致歉表示將主動與消費者聯繫並啟動內部調查。

一名網友在Dcard以「亞尼克蛋糕有X毛」發文，指出自己6月14日晚上在大坪林捷運站的亞尼克販賣機購買蛋糕，準備回家當作周末小確幸，回家一打開卻直接傻眼，「裡面那個詭異的『捲捲東西』⋯怎麼看都不像是頭髮，更不像是我該在蛋糕裡看到的東西，整個瞬間噁爆⋯」並附上照片引發熱烈討論。

不少人崩潰留言「天啊嚇都嚇死了，一打開看到這真的會反胃」、「好噁心」、「OMG！品管怎麼過的？頭髮就算了，這個毛也太誇張」。該名網友也透露因假日關係無法聯繫上客服，只能先把蛋糕退還給附近門市，且要等到周一才有處理結果，更提到門市表示不會補全新的蛋糕，原因為點貨點不齊，「現在只希望周ㄧ能給我一個交代+心理補償。」

對此，亞尼克做出最新回應表示：「針對消費者購買產品有異物且無法第一時間處理換貨一事，首先針對消費者的疑慮深表歉意。」此次產品品質引起消費者觀感不佳，將主動與消費者聯繫，妥善進行退換貨事宜與補償處理，也已全面啟動內部調查與品質稽核流程。

業者表示未來將持續強化落實個人防護規定，包括配戴全罩帽、防靜電服、每1小時工作人員互相沾黏衣物、每日稽查表等流程確實檢查，善盡品質管理之責任，也會加強員工衛生訓練、製程控管，確保類似事件不再發生。

業者指出：「針對消費者第一時間未能獲得即時的客服處理，我們同樣深感遺憾與歉意。亞尼克全台門市將會加強員工教育訓練，不論是門市或是捷運站販賣機之產品，消費者第一時間有任何相關疑慮，除可透過客服專線獲得專人答覆之外，皆可於本公司門市端進行處理。」

如遇周末日語音客服休息時間，門市同樣開放進行客戶服務，以確保消費者權益不受影響。「未來會再加強門市端人員的客服處理訓練，感謝消費者的提醒與包容，我們會做得更好。」