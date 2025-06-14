398元吃海鮮丼！長浜魚屋中和環球店今開幕　推限定新品松葉蟹丼

▲長浜魚屋中和環球店限定的「松葉蟹丼」。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

豊漁餐飲集團旗下丼飯品牌「長浜魚屋」，繼信義遠百A13店、新光三越南西店後，位於新北中和環球購物中心的第3家分店今日開幕，除了原本6款餐點，還推出中和環球店限定的「松葉蟹丼」。

長浜魚屋主打日本九州直送黑鮪魚，挑選介於60～80公斤的黑鮪魚，每周空運來台，這個規格的黑鮪魚油脂最為均勻，集團還會以專有熟成技術處理，讓肉質更加鮮美嫩甜。長浜魚屋繼信義遠百A13店、新光三越南西店後，位於新北中和環球購物中心3樓美食街的第3家分店今日開幕。

▲黑鮪魚丼。（圖／業者提供）

長浜魚屋採單點形式，除了主打的黑鮪魚丼（418元）之外，還有散壽司（498元）、綜合生魚片盤（498元）、鮭魚親子丼（418元）、隱藏版豪華海鮮丼（698元）及炙燒鰭邊星鰻丼（398元）。黑鮪魚丼包含大腹、中腹、赤身等部位，以及一球鮪魚泥與鮪魚丁，搭配凍凝蛋、紫蘇葉、醃蘿蔔，以及份量十足的醋飯。

▲隱藏版豪華海鮮丼。（圖／業者提供）

愛吃生魚不愛飯的民眾，也可選綜合生魚片盤，包含黑鮪魚、鮭魚、真鯛、青魽、甜蝦、軟絲、干貝等高達7種海鮮；隱藏版豪華海鮮丼的海鮮則高達11種，700元有找就能盡享鮑魚、北海道生食級干貝、海大蝦、真鯛與黑鮪魚等高檔食材。

趁著首度插旗中和環球，長浜魚屋推出新產品「松葉蟹丼」（598元），碗面鋪滿鮮甜飽滿的鳥取縣松葉蟹肉與鮭魚卵，配上醇厚滑順的凍凝蛋，目前只有中和環球限定，但未來也會在其他分店上市。

針對無法吃生食的客人與幼童推出炙燒鰭邊星鰻丼飯、A5 炙燒和牛丼飯等熟食產品，還會不定期出現隱藏版菜單「鮮魚甘露煮」。

▲BO BO冠軍炒河粉。（圖／瓦城提供）

另外，瓦城泰統集團旗下「BO BO」主打泰式炒河粉，全台首店去年3月進駐宏匯廣場，大江購物中心日前宣布引進該品牌，6月16日開幕，同時推出慶祝活動，7月17日前完成指定步驟就送泰式奶茶或香烤泰北玉米。

BO BO考量到不同消費者的口味需求，研發出12道泰式炒河粉，餐廳推薦「BO BO冠軍炒河粉」，採用Q彈河粉及新鮮白蝦，醬汁融合酸、甜、微辣；「綠咖哩椰汁雞肉炒河粉」結合雞腿片、九層塔等食材，搭配綠咖哩，微辣中帶點椰香；「女神炒青木瓜絲」則以青木瓜絲取代河粉，再搭配蛋、豆干、花生，整體風味清新微辣。

▲綠咖哩椰汁雞肉炒河粉。（圖／瓦城提供）

為慶祝BO BO桃竹苗首店開幕，6月16日至7月17日，大江會員領取APP專屬COUPON並內用點選指定餐點，可兌換泰式奶茶或香烤泰北玉米1份，限量500份。此外，聯名卡友於全館指定餐飲消費，當日單筆刷卡滿千元回饋120元，每卡每月最高回饋240元。