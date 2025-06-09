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台中潭雅神綠園道戲水區將免費開放　還有夢幻向日葵花海

▲▼潭雅神綠園道戲水區。（圖／台中市政府提供）

▲潭雅神綠園道戲水區即將對外開放。（圖／台中市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台中市政府宣布，「潭雅神綠園道中科公園戲水區」開放了！民眾每周六、日上午10點至下午4點30分可來戲水，每整點及半點鐘各放水10分鐘，歡迎大小朋友一起同樂。

市府表示，戲水區內有水霧水幕噴水設施、隧道噴泉、火山噴泉、葉子噴柱及2座噴水槍等戲水設施，一旁也貼心設置驛站供民眾更衣淋浴，大幅提升親子使用的安全及舒適性。

▲▼潭雅神綠園道戲水區。（圖／台中市政府提供）

▲戲水區內有許多玩水設施。

市府提醒，遊客戲水區內禁止飲食及奔跑，勿靠近探看噴水孔，避免危險；也呼籲大家共同愛護戲水設施，讓所有民眾都能安心使用這些設施。

▲▼台中中央公園與后里皆有向日葵花海。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中中央公園與后里皆有向日葵花海。

▲▼台中中央公園與后里皆有向日葵花海。（圖／台中市政府提供）

玩水之餘，台中現在也有多處賞花景點可以前往，如在中央公園就可看到季節限定的向日葵花海，大片金黃色花朵已隨夏日綻放，在微風中搖曳生姿，預計從6月中旬進入最佳賞花期，不僅象徵盛夏來臨，也為公園增添繽紛亮眼的風貌。

除了中央公園，還有多處公園綠地喬木花季綻放著繁花供民眾前往賞花，例如后里環保公園的金針花、向日葵花田，中興大學綠園道旁的阿勃勒「黃金隧道」，溪東西路、西屯區福順路、北區忠太東路、建國市場周邊及南屯區環中路的大花紫薇等，也可見其繽紛倩影。

關鍵字： 台中旅遊 親子旅遊 賞花旅遊

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