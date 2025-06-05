台南3處新開幕景點　朝聖南台灣最大誠品、京都咖啡海外首店

▲誠品生活台南試營運。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台南不斷有新景點開幕，近期包括南台灣最大誠品，還有來自京都的咖啡廳將海外首店設於台南，都吸引民眾朝聖，本篇就整理出近期開幕的台南3處新景點，接下來若規劃前往旅遊可別錯過。

▲誠品生活台不僅有書店，也有許多特色餐飲品牌進駐。（圖／業者提供）

1.誠品生活台南

誠品生活台南於5月底正式開幕，商場占地四層樓共6000坪，與台北松菸誠品大小相近，最大亮點之一則是建築本身的空間規劃，10米高書店打造大型規模的「誠品兒童館」與「誠品繪本公寓」，民眾可於此找尋到多國繪本大師的原創作品，包含安野光雅、莫里斯．桑達克、蘇西．李等，並以住宅概念設計書區，打造彷彿鄰里相連的童趣閱讀空間。書籍分類則以美術設計、建築、文學為重點，另有黑膠音樂區、觀點策展牆，以及針對大小讀者設計的文具館。

入口處設有寬6米、延伸百階的大步梯，融合綠意與社交功能，讓民眾放慢腳步步行而上，途中可望見戶外庭院天井，並有在地人氣咖啡品牌StableNice Coffee Express緊鄰主書店，讀者可在光影交錯的空間中，享受咖啡與閱讀交會的氛圍。

除書店為主打外，餐飲也是台南店的重點，強調引進多家首度進軍台南的餐飲品牌，包括「漢來上海湯包」、台中柴燒排餐餐廳「FORE restaurant」、以及高雄八十年老店「汕頭泉成沙茶潮鍋」，以及恆春老宅咖啡店「伯虎在二樓」、狸小路推出的新品牌「山茶家」、大蒜包名店「懿品乳酪菓子手造所」的甜點吃到飽專門店等。

▲「here Kyoto 台南 | 開山・清水」將於6月開幕。（圖／業者提供，下同）

2.here Kyoto 台南 | 開山・清水

來自日本京都的咖啡與可麗露專門店「here Kyoto」，現在宣布海外首店將落腳台南，並命名為「here Kyoto 台南 | 開山・清水」，已於6月1日正式開幕。

here Kyoto自2019年創立以來，在京都烏丸御池與清水寺附近設有兩家分店，吸引世界各地熱愛咖啡與拉花藝術的旅人前來造訪。今年決定進軍海外，看上台南融合古蹟與現代創意的城市風貌，近年成為國際旅人矚目的文化據點，決定將海外店開設在此。

▲▼「here Kyoto」位於台南寧靜街區。

業者表示，歷經數年尋覓理想地點，終於在台南開山清水這個靜謐街區找到理想據點。當首次踏足現場時，立刻感受到台南獨有的「新與舊並存的氛圍」，那份悠然沉靜的氣息，讓人不禁想起京都；店前一株大樹所散發出的生命力更讓人感動。

▲▼二樓是咖啡品飲空間，在這裡享受招牌的原創可麗露與特色飲品。

「here Kyoto 台南 | 開山・清水」位於六合境清水寺旁，雖非商業鬧區，卻恰好成為讓人細細品味咖啡、可麗露與空間設計的理想場域。兩層樓的空間，結合藝廊與享受咖啡的場所，未來不用遠行，在台南，也能享受到招牌的原創可麗露「ココカヌレ（Coco Canelé）」。

▲台南十果文創園區。（圖／記者蔡玟君攝）

3.十果文創園區

位於東山的「十果文創園區」是原本的東山農會咖啡文化館擴大整建後的新樣貌，結合賞花、咖啡廳、拍照打卡、購買農產伴手禮等多樣化旅遊樂趣，還能在此體驗烘咖啡豆帶回家，感受東山咖啡的魅力，於4月已開始對外試營運。

十果文創園區為日治時期的米倉與碾米廠，空間活化後轉為東山咖啡文化館，今年進一步擴大整建升級，成為文創園區。園內主要可分為4大區塊，包括結合咖啡廳與烘豆體驗區的「咖啡梅納館」、碾米廠歷史展示區「禾稻旅行館」、農產伴手禮館「農產萬物館」，以及戶外的拍照打卡區域。

▲▼園內咖啡廳提供特色咖啡與手工製可頌。（圖／記者蔡玟君攝）

「咖啡梅納館」是咖啡廳與烘豆體驗區，空間結合過去碾米廠穀倉氛圍設計，簡約素雅。這裡最推薦的咖啡選擇是「脆脆蜂木拿鐵」，以東山咖啡豆製成咖啡，再放上在地龍眼蜜製成的脆片，隨著攪動讓脆片自然融入咖啡中，喝起來帶有絲絲屬於龍眼蜜的香甜氣。

若是不喝咖啡，這裡也提供特調系列，如「日光橙果茶」喝得到屬於蘋果的清甜、橙果的清新風味，搭配紅茶別有一番滋味；旅客也可點份每日現做的手工可頌搭配，每天口味隨機，或可吃到卡士達內餡，或是品嚐到覆盆莓內餡的莓香氣。