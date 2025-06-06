怪獸之王「哥吉拉」霸氣現身！2025屏東海口祭亮點搶先看

▲2025屏東海口祭特別與「怪獸之王」哥吉拉跨界合作。（圖／屏東縣政府提供；以下同）

記者胡至欣／綜合報導

屏東夏日最Chill音樂派對強勢回歸！「2025屏東海口祭」將於7月5日至6日、12日至13日連續兩個週末，在車城鄉海口港嗨翻登場，讓你吹海風、追音浪、逛市集、吃美食、賞煙火全一次滿足。

2025屏東海口祭主打「海洋永續」，亮點一次看：全台首創2D漫畫風格海洋市集、20組人氣音樂人與樂團輪番開唱、6米高竹編哥吉拉裝置藝術、海食互動體驗、還有港灣夜色陪襯的高空煙火秀壓軸登場。從白天熱鬧到星光滿天，體驗最在地、最國際的音樂節風格。

▲「2025屏東海口祭」與國際IP的創意融合。

今年特別與「怪獸之王」哥吉拉跨界合作，邀請排灣族工藝師峇岦嵐偲·旮札涅蘫，運用在地桂竹打造高6米、長8米的竹編哥吉拉，不只超吸睛，更隱喻人類對自然環境的破壞與省思，傳遞海洋保育、環境永續的深層訊息，也象徵地方文化與國際IP的創意融合。現場還將推出限量哥吉拉周邊商品，粉絲千萬別錯過。

此外，「2D市集」也是全台首創，現場聚集近30台經特別設計與手繪的漫畫風格2D彩繪餐車，讓民眾穿梭其間宛如走進動畫世界，同時推廣無塑生活、永續消費理念。

▲20組人氣音樂人與樂團輪番開唱。

活動4天的音樂卡司同樣誠意滿滿，「老王樂隊」、「拍謝少年」、「icyball冰球樂團」、「麋先生」、「呂士軒」、「手合鐵鼓」等強勢登場，從夕陽西下一路唱進夜色，搭配海港微風與市集氛圍，搭配海風與港灣夜景，打造屬於屏東的夏日音樂慶典。

值得一提的是，海口祭也配合「恆春旅遊購GO節」活動！即日起至8月31日，入住合作旅宿、上傳發票或收據，就有機會抽中近300項、總價值超過千萬的豪華大獎，包括休旅車、洗碗機、電子衣櫥、黃金、按摩椅、免費住宿券等。