繡球花秘境還有這！新北「灣潭古道」藏花海　映照綠波超浪漫

▲「灣潭古道」繡球花海罕為人知，目前花況約5成，預計可以到7月中。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

繡球花秘境還有這！新北市景觀處3年前於「灣潭古道」種植繡球花，經過幾年的養護，生長情形及花況已趨穩定，目前以水藍色繡球花率先綻放，接著還有純白、粉紅等色接棒，花季預計至7月中。

▲▼水藍色繡球花映照著碧綠潭水，為幽靜步道點綴亮麗色彩。

灣潭古道位於新北市坪林區與雙溪區之間，景觀處表示，此處有著蒼鬱茂密的林相與清澈的潭水，便順著灣潭溪闢建一條水岸型景觀廊道，並在氣候與棲地適宜的溪前種植繡球花海，面積約為860平方公尺（約260坪），目前花況已達5成，預估可以美到7月中。

▲▼淡水漁人碼頭景觀煥新登場，草花配置選用孔雀草、新幾內亞鳳仙、海棠及鳶尾等9千株植栽。（圖／景觀處提供）



此外，淡水漁人碼頭景觀煥新登場！新北市景觀處近期從喬木修剪到植栽配置，打造具層次感、色彩豐富且永續發展的濱海綠美化景觀空間，提升整體景觀的層次和視覺效果。景觀處說明，漁人碼頭前的花海於4月底種植，草花配置選用孔雀草、新幾內亞鳳仙、海棠及鳶尾等約9000株植栽，但花期已進尾聲，有到淡水的民眾可以順道一遊。