ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

繡球花秘境還有這！新北「灣潭古道」藏花海　映照綠波超浪漫

▲「灣潭古道」繡球花海。（圖／新北市景觀處提供）

▲「灣潭古道」繡球花海罕為人知，目前花況約5成，預計可以到7月中。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

繡球花秘境還有這！新北市景觀處3年前於「灣潭古道」種植繡球花，經過幾年的養護，生長情形及花況已趨穩定，目前以水藍色繡球花率先綻放，接著還有純白、粉紅等色接棒，花季預計至7月中。

▲「灣潭古道」繡球花海。（圖／新北市景觀處提供）

▲▼水藍色繡球花映照著碧綠潭水，為幽靜步道點綴亮麗色彩。

▲「灣潭古道」繡球花海。（圖／新北市景觀處提供）

灣潭古道位於新北市坪林區與雙溪區之間，景觀處表示，此處有著蒼鬱茂密的林相與清澈的潭水，便順著灣潭溪闢建一條水岸型景觀廊道，並在氣候與棲地適宜的溪前種植繡球花海，面積約為860平方公尺（約260坪），目前花況已達5成，預估可以美到7月中。

▲淡水漁人碼頭景觀煥新登場。（圖／新北市景觀處提供）

▲▼淡水漁人碼頭景觀煥新登場，草花配置選用孔雀草、新幾內亞鳳仙、海棠及鳶尾等9千株植栽。（圖／景觀處提供）

▲淡水漁人碼頭景觀煥新登場。（圖／新北市景觀處提供）

此外，淡水漁人碼頭景觀煥新登場！新北市景觀處近期從喬木修剪到植栽配置，打造具層次感、色彩豐富且永續發展的濱海綠美化景觀空間，提升整體景觀的層次和視覺效果。景觀處說明，漁人碼頭前的花海於4月底種植，草花配置選用孔雀草、新幾內亞鳳仙、海棠及鳶尾等約9000株植栽，但花期已進尾聲，有到淡水的民眾可以順道一遊。

關鍵字： 新北市旅遊 灣潭古道 花海旅遊 繡球花 繡球花秘境 淡水漁人碼頭

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

推薦閱讀

北宜免門票繡球花秘境正美！

北宜免門票繡球花秘境正美！

拿不要的花傘換「露天風呂券」

拿不要的花傘換「露天風呂券」

星宇航空沖繩航線增為每週10班

星宇航空沖繩航線增為每週10班

藝術郵輪式公車上路 　江賢二藝術園區有優惠

藝術郵輪式公車上路 　江賢二藝術園區有優惠

大江戶町鰻屋旗南港LaLaport

大江戶町鰻屋旗南港LaLaport

手搖飲推林俊傑專屬特調只賣2天

手搖飲推林俊傑專屬特調只賣2天

台中吉卜力迷必訪老屋咖啡！

台中吉卜力迷必訪老屋咖啡！

阿里山鐵道難申請世界遺產　文化部遺憾：沒考生資格

阿里山鐵道難申請世界遺產　文化部遺憾：沒考生資格

陳傑憲陷負評風暴！好友曝他私下一面

陳傑憲陷負評風暴！好友曝他私下一面

拿坡里開賣蔥花肉鬆餅皮、咖哩薯條披薩

拿坡里開賣蔥花肉鬆餅皮、咖哩薯條披薩

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／基隆-石垣島渡輪「比2千元貴」

ETtoday送你飛往東南亞渡假去啦

最新「黑潮海盜村」在新北林口

漢來海港台茂店升級島語「7/31停業改裝」　

六扇門6/6「蒜味嫩雞胸鍋買一送一」

新葡苑2分店推港點吃到飽

日月潭力麗溫德姆周年打造泰國慶典

新北灣潭古道藏「繡球花海」

北市城中市場40年「周記手工家常麵」熄燈

台北68年「華亭豬腳麵」宣布熄燈

熱門行程

2025桃園城市變裝嘉年華6/7-6/8登場

全桃最可愛變裝嘉年華即將登場，參加變裝遊行＋主題競賽，就有機會抽中65吋電視！

最新新聞更多

北宜免門票繡球花秘境正美！

拿不要的花傘換「露天風呂券」

星宇航空沖繩航線增為每週10班

藝術郵輪式公車上路 　江賢二藝術園區有優惠

大江戶町鰻屋旗南港LaLaport

手搖飲推林俊傑專屬特調只賣2天

台中吉卜力迷必訪老屋咖啡！

阿里山鐵道難申請世界遺產　文化部遺憾：沒考生資格

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366