日月潭力麗溫德姆滿周年　泰餐「中3碼打8折」還有潑水節、市集

▲日月潭湖畔、伊達邵碼頭旁的「力麗溫德姆溫泉酒店」6月屆滿一周年。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／南投報導

坐落於日月潭湖畔的「力麗溫德姆溫泉酒店」屆滿周年，飯店特別推出「一週年泰棒了」主題慶典，住客從即日起到8月底都能品嚐正宗泰式美食，整個6月，逢周六有假日市集、潑水節，以及泰服免費體驗等多元活動。

▲▼飯店邀請泰國普吉島卡林灣溫德姆至尊酒店主廚跨海來台客座，規劃10-15道原汁原味泰式料理。（圖／記者彭懷玉攝）



「一週年泰棒了」主題慶典從即日起開跑，飯店邀請泰國普吉島卡林灣溫德姆至尊酒店（Wyndham Grand Phuket Kalim Bay）兩位主廚跨海來台客座，為「饗沐全日自助餐廳」規劃10-15道原汁原味泰式料理，免出國就能感受異國風情。同時，也品嚐得到招牌手抓海鮮，內含波士頓大龍蝦、大白蝦、扇貝、螃蟹、淡菜等新鮮食材，讓住客們大快朵頤。

▲▼「饗沐全日自助餐廳」品嚐得到招牌手抓海鮮；身分證號碼對中「6、1、8」者，「邵中餐廳」也能享8-9折優惠。（圖／記者彭懷玉攝）



周年慶推出多項美食優惠、抽獎活動。凡身分證號碼中含有「6、1、8」者，館內「饗沐全日自助餐廳」、「邵中餐廳」、「魯魯札札親子館」均有折扣，中「6、1、8」可打8折，中2碼85折，即便中一碼也有9折。

▲▼凡6月入住皆可參加抽獎且次數不限，有機會抽中溫德姆雙人客房住宿券等。（圖／記者彭懷玉攝）



不僅美食，周年慶祭出黃金房卡抽獎，頭獎是泰國-台北來回機票，以及溫德姆雙人客房住宿券等，凡6月入住皆可參加抽獎且次數不限，活動到6月底為止。此外，現場規劃泰服換裝體驗、即拍即印紀念活動，住客均可免費參加；潑水節不只消暑也象徵祈福，6月每周六下午3點，還能體驗潑水節的歡樂；周末的「泰國主題市集」，集結美食、文創、手作和在地小農攤位，為日月潭增添熱鬧氣氛。

▲6月每周六下午3點，還能體驗潑水節的歡樂。（圖／記者彭懷玉攝）



營運滿周年的此刻，力麗觀光集團也宣布未來營運藍圖。力麗觀光董事長楊竫如表示，集團將更聚焦日月潭與宜蘭兩大旗艦據點，持續提升軟硬體設施，強化員工培訓與在地文化深耕，未來的規劃將納入在地永續、文化及ESG原則，打造具國際競爭力的台灣旅宿品牌。

▲力麗觀光董事長楊竫如表示，集團將更聚焦日月潭與宜蘭兩大據點，持續提升軟硬體設施。（圖／記者彭懷玉攝）



▲貴賓齊聚為飯店慶祝一周年生日。（圖／記者彭懷玉攝）



楊竫如提及，酒店高度肯定地方政府舉辦的各項活動，包含花火節，以及L’Étape環法自行車挑戰賽等，這有助於將日月潭從單純的住宿、餐飲，進一步推展到「健康與運動」的面向。楊竫如說，在日月潭一帶，集團旗下共有四間飯店與兩間餐廳，期望力麗能成為南投縣觀光業的領頭羊，帶動整個村落的發展，打造不只是過夜，而是讓旅人願意停留、記得、分享的感動旅程。

▲雲品溫泉酒店日月潭與「鐵人工廠」再度攜手，推出6至12歲孩童專屬的「雲品Kids Power夏令營」，即日起開放報名。（圖／日月潭雲品提供）



另外，雲品溫泉酒店日月潭與「鐵人工廠」再度攜手，推出6至12歲孩童專屬的「雲品Kids Power夏令營」，即日起開放報名。業者表示，2025年夏天不僅延續歷年來的「鐵人運動放電營」熱度，更首度與南投在地小農、業者導入全球趨勢的SDGs永續概念，推出全新「綠色大地小野人」營隊。

▲營隊期間家長入住雲品亦享有住房9折。（圖／日月潭雲品提供）



四天三夜全包式營隊每人費用23,000元，名額有限，額滿為止，6月15日前報名還可享早鳥95折，舊生也享9折優惠，兩人同行可享95折，此外，營隊期間家長入住雲品亦享有住房9折，讓親子能一同參與結業式，留下夏季珍貴回憶。