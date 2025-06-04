台大鳳城燒臘漲價10至20元　招牌三寶飯變130元

▲鳳城燒臘粵菜。（圖／《IG@ntueater》提供）

記者黃士原／台北報導

位於新生南路上的「鳳城燒臘粵菜」，是許多台大人的共同回憶，不過餐廳自6月1日漲價10至20元，招牌三寶飯售價已來到130元，叉燒雞腿飯、三寶雞腿飯從180元漲到200元。

鳳城燒臘粵菜是台灣大學附近的超人氣老字號燒臘店，開業已超過40年，是許多人的學生時代回憶，招牌三寶飯是店內最有名的經典選擇，含不乾柴的叉燒、皮香肉嫩的燒鴨和滑嫩Q彈的油雞。

由於原物料與成本的上漲，鳳城燒臘粵菜（台大新生店）6月起漲價，新菜單中的燒臘類貴10至20元，招牌三寶飯、臘味飯、油雞飯、燒鴨飯、燒肉飯都從120元漲到130元，叉燒雞腿飯、三寶雞腿飯從180元漲到200元，大雞腿飯維持140元。

除了燒臘類，燴飯（麵與河粉）類、乾炒河類、炒飯類、粥品類都上漲10元，切盤炒菜類則是上漲10至20元。

▲三商巧福今日漲價。（圖／三商巧福提供）

另外，因原物料價格成本持續上升，為反映各項營業成本，並維持最好的品質及服務，三商巧福5月底調整主餐價格（小菜飲料不變），漲幅5元至20元，其中蘭州雙寶牛肉麵、牛三寶牛肉麵，因其使用多種牛肉部位，成本結構較高，加上牛肉與相關原物料價格明顯上漲，從185元調整為205元、200元。

▲紅燒排骨飯從135元漲至140元。（圖／三商巧福提供）

其他主餐部分，原汁牛肉麵、清燉牛肉麵、原汁牛筋麵、牛肉壽喜飯、汕頭牛肉麵從165元調漲至175元，半筋半肉牛肉麵、超大盛牛壽喜飯、叻沙牛肉麵、番茄牛肉麵、牛筋肉麵從175元漲至185元，雪花牛肉乾拌麵由150元漲至160元，牛肉炸醬麵與牛肉湯麵由90元漲至95元，紅燒排骨飯從135元漲至140元，古早味雞腿飯從150元漲至155元，滷香排骨從60元漲至65元。