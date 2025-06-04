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美國大都會博物館名作展6/14首次登台！北市「2飯店專案」一次看

▲台北晶華攜手「故宮晶華」，推出結合食宿、交通與藝文體驗的「藝宿晶華」住房專案。（圖／晶華酒店提供）

▲台北故宮《從印象派到現代主義-美國大都會博物館》名作展將自6月14日起登場。（圖／晶華酒店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

為慶祝國立故宮博物院建院100周年，故宮自6月14日至10月12日與美國大都會博物館合推《從印象派到現代主義-美國大都會博物館》名作展，匯集梵谷、雷諾瓦、塞尚等38位藝術家，超過60件展品首次來台，堪稱近年最盛大的國際藝術展。為此，台北晶華酒店與美福大飯店分別推出結合住宿、藝術、美食與交通的「藝宿」專案，每房7,999元+15.5%起即可入住。

▲台北晶華攜手「故宮晶華」，推出結合食宿、交通與藝文體驗的「藝宿晶華」住房專案。（圖／晶華酒店提供）

▲▼台北晶華攜手「故宮晶華」，推出結合食宿、交通與藝文體驗的「藝宿晶華」住房專案，每房7,999元+15.5%起即可入住豪華客房一夜。

▲台北晶華攜手「故宮晶華」，推出結合食宿、交通與藝文體驗的「藝宿晶華」住房專案。（圖／晶華酒店提供）

晶華酒店
台北晶華攜手「故宮晶華」，推出結合食宿、交通與藝文體驗的「藝宿晶華」住房專案，每房7,999元+15.5%起即可入住豪華客房一夜，獲贈名作展門票、雙層觀光巴士車票、故宮晶華「冠軍牛肉麵」雙人套餐，以及翌日CNN推薦全台必吃自助式早餐兩客，還能搭乘台北雙層觀巴直達故宮，感受名家筆下的非凡魅力。官網訂房加購高鐵車票另享78折起的票價折扣。

▲台北晶華攜手「故宮晶華」，推出結合食宿、交通與藝文體驗的「藝宿晶華」住房專案。（圖／晶華酒店提供）

▲故宮晶華「冠軍牛肉麵」雙人套餐。

此外，晶華亦針對親子家庭規劃「藝宿晶華親子假期」住房專案，專案每房8,999元+15.5%起，包含兩位大人及兩位6歲以下孩童免費住宿，入住可擁有私人露台的雲天露台客房、暢遊故宮飽覽藝術珍品，還可以前往位於五樓的雲天廊享用冰淇淋、飲品及美味小點，小孩能在兒童遊戲室裡度過暑假歡樂時光。

▲台北美福大飯店。（圖／台北美福大飯店提供）

▲▼飯店戶外恆溫泳池；可至鄰近的忠泰樂生活商場內的極光冰場體驗滑冰樂。（圖／台北美福大飯店提供，下同）

▲台北美福大飯店。（圖／台北美福大飯店提供）

台北美福大飯店
台北美福大飯店針對喜愛運動和藝文的旅客推出兩種住房專案。其中，「美福活力假期」一泊二食專案，預訂即享升等至定價21,945元的菁英客房，免費使用會員健身中心健身魔鏡、男女三溫暖等多樣器材，再加贈皮拉提斯或瑜伽等小班韻律課，還可至鄰近的忠泰樂生活商場內的極光冰場體驗滑冰樂。運動後可品嚐GMT義大利餐廳的活力套餐（每套價值2,380元+10%），翌日可至彩匯自助餐廳享用異國風味早餐。專案即日起至8月31日開賣，一泊二食每房14,999元起（約59折），假日不加價。

▲台北美福大飯店。（圖／台北美福大飯店提供）

▲▼台北美福大飯店即日起推出兩款食宿優惠專案，預訂任一專案可享免費房型升等；還可體驗專案贈送的數字油畫。

▲台北美福大飯店。（圖／台北美福大飯店提供）

另外，「食藝雙饗假期」6月14日至10月12日可入住21坪的的菁英客房，每房提供台北市立美術館門票，還有美國大都會博物館於故宮開展的《從印象派到現代主義》展覽門票及畫展紀念票，專案另提供DIY數字油畫乙幅、贈質感保溫瓶。專案再贈每房3,000元的美食消費金，可於米香、GMT、彩匯、潮粵坊等餐廳折抵消費。兩天一夜原價26,860元，假日不加價，雙人入住只要12,999元起（約56折），親子出遊或四人同行，每房約6折，只要16,999元起。

關鍵字： 從印象派到現代主義-美國大都會博物館 故宮 國立故宮博物院 台北市飯店 台北市旅宿 美國大都會博物館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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