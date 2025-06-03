加120元升級壽司吃到飽　涮乃葉台茂店停業改裝涮之華

▲涮乃葉台茂店停業改裝涮之華。（圖／取自涮乃葉臉書）

記者黃士原／台北報導

位於台茂購物中心的涮乃葉，今日起暫停營業進行改裝，6月27日重新開幕，屆時品牌將升級為「涮之華」，加價就能享有壽司吃到飽。

涮之華是涮乃葉升級版品牌，一樣也是主打火鍋吃到飽以及自助吧無限供應，不同的是套餐加價120元，就能升級壽司吃到飽，包括燒炙鮭魚、鮪魚、豆皮、鮮蝦、蒲燒鰻魚、醋漬鮪魚。另外，期間限定的小羔羊肉與頂級澳洲和牛套餐，也有3款是包含壽司吃到飽。

▲涮之華自助吧的新鮮蔬菜都能無限取用。（圖／取自涮乃葉臉書）

涮之華湯底部分，可從昆布高湯、壽喜燒風味湯、麻辣湯、雞骨胡椒湯、番茄湯、汕頭火鍋湯等10種風味任選2種，吃到飽套餐最低價格460元（雞豬組合），最高是960元（澳洲和牛+小羔羊+鮮海鮮+壽司）。

目前涮之華只有LaLaport台中市店，不過台茂購物中心的涮乃葉，今日起暫停營業進行改裝，6月27日重新開幕，屆時將升級為「涮之華」。

▲沙鍋鮭魚頭套餐。（圖／記者黃士原攝）

另外，嘉義人氣名店「林聰明沙鍋魚頭」3月在南港三井LaLaport開出台北首店後，第二家店地點也曝光了，就在台北101購物中心美食街，預計7月初開幕。

林聰明沙鍋魚頭自1953年創立於嘉義，是遊客必訪餐廳，近年開始跨區展店，2022年進駐「MITSUI OUTLET PARK 台南」，2023年插旗桃園機場第二航廈「街口食趣」主題候機室，今年3月前進「Mitsui Shopping Park LaLaport 南港」B1開設全新概念店中店、同時也是台北首店。

▲沙鍋菜麻辣鴨血豆腐煲。（圖／記者黃士原攝）

進駐南港LaLaport的林聰明沙鍋魚頭，完整重現嘉義總店的經典風味，菜單提供7款套餐，分別是沙鍋鮭魚頭、沙鍋香酥魚排、沙鍋水餃、經典沙鍋菜、沙鍋烏龍麵、沙鍋冬粉、沙鍋菜麻辣鴨血豆腐煲，價格259元至399元，其中前3款套餐為南港LaLaport限定。