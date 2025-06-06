古蹟糖廠化身奇幻舞台！「台中夏日馬戲節」小丑、特技看點滿滿

▲表演團隊創造焦點演出《小丑八怪》精彩片段。（圖／臺中市政府提供；以下同）

記者胡至欣／綜合報導

夏天的台中，又多了一個新去處！「2025夏日馬戲節」將於6月14日、15日在充滿歷史文化氣息的台中帝國糖廠登場，集結馬戲、小丑劇、特技秀等精彩表演，串連成一場適合全齡共遊的奇幻派對！

活動自每日下午3點熱鬧開場，共規劃四大主題區，其中主舞台演出全天不斷電，一連四檔超強卡司輪番上陣。包括「創造焦點」、「馬戲之門」及「0471特技肢體劇場」等特色團隊，將以古蹟糖廠為舞台背景，讓歷史空間成為藝術與娛樂的交會點。演出內容涵蓋女子馬戲、詼諧小丑劇與極致肢體特技，視覺張力十足！並由「暴羅Walk」脫口秀幽默串場，增添趣味性。

不只主舞台有看頭，場內轉角更是隨處可見驚喜！有「Uni優尼客」帶來的精彩街頭展演、適合親子同樂的馬戲體驗區，以及充滿夏日氛圍的風格市集，讓大小朋友從午後一路嗨玩到夜晚。

值得一提的是，今年馬戲節還與塔木德酒店集團，推出期間限定住宿優惠；同時攜手滿月精釀、螞蟻人甜點、AECO服飾等品牌，共同推出推廣行銷活動，現場還有趣味闖關互動與豐富好禮等你來拿！這個夏天，不妨放慢腳步來趟糖廠一日遊，為台中旅程抹上奇幻色彩！

● 活動資訊一覽

日期｜2025年6月14日（五）、6月15日（六）

時間｜15:00-21:00

地點｜帝國製糖廠台中營業所（台中市東區）

備註｜活動兩日演出時間及節目相同，歡迎二刷