新北「4處免費戲水樂園」6/14開玩！噴水、休園時間一圖看

▲新北4處水樂園已完成整備作業，將於6月14日開放使用。圖為三重海世界水樂園。（圖／高灘處提供）



記者彭懷玉／台北報導

過了端午即進入酷暑，新北三重海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場、新莊塭仔底濕地公園戲水池等4處水樂園已完成整備作業，6月14日周六開放使用。

▲新北河濱公園的海世界水樂園。（圖／高灘處提供）



高灘處處長黃裕斌表示，位於新北河濱公園的海世界水樂園、陽光遊戲場蝶型水道區及星際公園水星戲水區，6月及9月為每周例假日及國定假日開放；7、8月暑假期間，除周二休園進行場地維護及整體清潔外，其餘時間每日開放。噴水時間為每日上午10點至12點、下午3點至晚上7點，星際公園噴水至晚上8點。

▲4處水樂園開放及噴水、休園時間，點圖放大。（圖／記者彭懷玉製表）



新北市水利局說明，「塭仔底濕地公園」位於新莊區的副都心，是中港大排附屬的公共設施，也是新莊唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪功能的公園，濕地公園內設施完備，「彩虹噴水隧道」是小朋友們最愛的消暑集散地之一。

▲新莊塭仔底濕地公園內「彩虹噴水隧道」深受孩童喜愛。（圖／高灘處提供）



新莊塭仔底濕地公園內戲水池噴水設施，6月及9月為每周例假日及國定假日開放，暑假期間每周二至周日開放，逢周一進行設施及場地維護暫停開放，戲水池開放時的噴水時間從上午9點30分至下午6點30分，每半小時噴水10分鐘。

▲陽光遊戲場蝶型水道區6月及9月為每周例假日及國定假日開放。（圖／高灘處提供）



水利局局長宋德仁表示，暑假即將來臨，許多人期待戲水設施開放，水利局及高灘處管理的4處戲水園區已完成清潔及整理，將比照往年，嚴格把關水質，提供安全乾淨的戲水環境。

▲戲水設施雖然都有使用防滑地坪，仍有滑倒風險，禁止在戲水區內奔跑。（圖／高灘處提供）



另也提醒以下幾點，戲水設施雖然都有使用防滑地坪，仍有滑倒風險，禁止在戲水區內奔跑。身高未滿140公分及12歲以下孩童，親水時請家長務必陪同。戲水池內禁止飲食、吸菸及寵物進入，更嚴禁以眼睛探看噴水孔、也不可攜帶易產生危險物品入池，並禁止在區內跳水、碰撞、推擠、攀爬設施等危險行為。此外，雨天或打雷可能會有風險，將依現場天氣狀況彈性封閉場域。