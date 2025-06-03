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京都連鎖拉麵「魁力屋」將登台　第一家落腳台南

▲魁力屋。（圖／取自魁力屋拉麵台灣臉書）

▲日本京都知名連鎖拉麵品牌「魁力屋」即將登台。（圖／取自魁力屋拉麵台灣臉書）

記者黃士原／台北報導

日本京都知名連鎖拉麵品牌「魁力屋」即將登台，首店將進駐即將開幕的台南新光三越小北門店，預計年中開幕。

魁力屋是2005年創立於京都拉麵激戰區的「北白川」，主打特製熟成醬油來做拉麵，招牌口味有背脂醬油九條蔥拉麵、熟成醬油雞湯拉麵、豚骨醬油拉麵、雞白湯醬油拉麵。除了價格親民，約日圓千元左右，還有免費加蔥等服務，成為日本知名的連鎖拉麵品牌，在日本分店已經超過160家。

▲魁力屋。（圖／取自魁力屋拉麵台灣臉書）

▲魁力屋主打特製熟成醬油來做拉麵。（圖／取自魁力屋拉麵台灣臉書）

魁力屋去年底就傳出登台消息，籌備期間還曾邀請了30位台灣拉麵控去試吃，日前品牌官方臉書粉專透露，台灣首店預計今年年中開幕，據了解，地點位於即將開幕的台南新光三越小北門店裡。

▲一蘭拉麵台灣台北本店6月12日重新開幕，提供飲水機讓消費者自行取用。（圖／一蘭提供）

另外，一蘭拉麵台灣台北本店3月進行改裝，在休息3個月後，日前宣布將於6月12日上午10點重新開幕，新店舖除了縮減座位外，原本每個座位飲用水龍頭被移除，改成飲水機讓消費者自行取用，對此，官方回應，主要是避免被惡意使用，減少衛生疑慮。

官方臉書昨天也公告，新光三越信義新天地A11的「別館」自6月9日起，僅有周五至周日及例假日24小時營業，周一至周四營業時間為早上10點至隔日凌晨5點。6月12日重新開幕後的台北本店，新的營業時間也跟別館相同。

關鍵字： 美食雲 魁力屋 日本拉麵

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