可不可「盛夏奶茶季」報到　5款全新古早味奶茶一次看

▲可不可熟成紅茶推出最新「夏日奶茶系列」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」最新「盛夏奶茶季」報到，一口氣網羅5款古早味經典奶茶，有加了整球香草冰淇淋的「雪藏奶茶」、春芽綠茶結合濃醇乳香的「春芽奶茶」等，6月4日起於全門市上市。

▲有奶茶分別搭配整球香草冰、Q彈白玉珍珠。

▲5款奶茶分別以不同茶底製成。

可不可熟成紅茶今夏推出最新「濃醇奶茶系列」，分別使用不同茶底結合香濃乳香打造5款限定飲品，有厚實熟成紅茶為茶底的「熟成奶茶」，口感滑順好喝；以胭脂紅茶為茶底的「胭脂奶茶」，每一口都能喝到些許果香滋味；選用春芽綠茶為茶底的「春芽奶茶」，使用台灣松柏嶺春季與冬季茶葉製成，茶香清新甘甜。

還有以熟成奶茶分別加入Q彈白玉珍珠的「白玉奶茶」、加進整球香草冰淇淋的「雪藏奶茶」，售價45元起，6月4日起正式開賣。

為歡慶新品上市，6月4日起至6月10日可享「2杯任選99元」優惠，凡購買大杯熟成奶茶、胭脂奶茶、春芽奶茶、白玉奶茶任2杯即享優惠；6月4日起凡於門市消費滿250元、會員200元還可以19元加購「Have a nice袋」，一共有2款隨機贈送、送完為止。

▲萬波芒果季開跑。

萬波近日則迎來芒果季，首推睽違4年升級回歸的「椰芒紫米爽」，靈感來自泰國經典甜品糯米芒果，整杯層層堆疊軟Q紫米、香濃椰奶、新鮮芒果冰沙，再加入Q彈小珍珠增添咀嚼口感，打造甜中帶香、濃而不膩的滋味；另一款「芒果冰沙」則選用愛文芒果打成綿密冰沙，每一口都能喝到濃郁芒果香，以上2款飲品售價皆為中杯80元、大杯90元

為慶祝芒果季開跑，至6月8日期間凡於你訂線上平台購買任一芒果系列飲品，即送10元折價券1張，限下次消費使用，單筆滿百可折抵1張，折價券使用期限至6月15日。