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北宜公路「免費繡球花海」正美　制高點遠眺龜山島、蘭陽平原

▲▼北宜公路石牌縣界公園繡球花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲北宜公路石牌縣界公園內的繡球花已經盛開。圖為過去花況。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

繡球花季節到來，現在正是賞花好時候！位於北宜公路上最高點的「石牌縣界公園」，就是一處免費賞繡球花景點，上千朵繡球花現在已經盛開，讓旅客能欣賞滿山遍野的繽紛花海，從這裡還能遠眺蘭陽平原、漂浮於海上的龜山島美景。

▲▼北宜公路石牌縣界公園繡球花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼北宜公路石牌縣界公園規劃完善，還有步道讓旅人能欣賞繡球花。圖為過去花況。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼北宜公路石牌縣界公園繡球花。（圖／記者蔡玟君攝）

石牌縣界公園位於坪林、頭城交界處，是北宜公路最高處，海拔約538公尺，經過規劃後，現在已變成完善的公園，提供免費停車場，還能供來往旅客上廁所、購買簡單小吃。

▲▼北宜公路石牌縣界公園繡球花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼園區不大，但滿山遍野的繡球花就已經能讓旅人拍得過癮。圖為過去花況。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼北宜公路石牌縣界公園繡球花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼北宜公路石牌縣界公園繡球花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲想賞花可別錯過這處免費景點。（圖／記者蔡玟君攝）

園內最大亮點，就是沿著山坡地勢栽種上千朵繡球花，可說是初夏時的最美公路美景。如今園內的繡球花已經進入最美時刻，以藍色、紫色兩種色彩的繡球花為主，旅客可以走在步道內，從不同視角欣賞。

▲▼北宜公路石牌縣界公園繡球花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼還能從這裡遠眺蘭陽平原、龜山島。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼北宜公路石牌縣界公園繡球花。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，由於公路位於制高點，從這裡也能遠眺蘭陽平原與宛如漂浮在海面之上的整座龜山島風景。現在的北宜公路沿途也設有許多景觀餐廳，還有能讓重機族休息、用餐的空間，趁著花季，不妨改走北宜公路，一路從新北玩到宜蘭，沿途吃美食、賞花，欣賞另一種公路風景。

關鍵字： 宜蘭旅遊 新北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊

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