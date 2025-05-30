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異國文化美食市集端午登場　各國風情點亮多元共融

▲文化觀光處今日在「行啟記念館」前草皮廣場，舉辦《斗六藝文潮市集新住民異國文化美食市集》，聚焦「多元文化交流」打造融合異國風味與在地人情的美食文化盛典。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲文化觀光處今日在「行啟記念館」前草皮廣場，舉辦《斗六藝文潮市集新住民異國文化美食市集》，聚焦「多元文化交流」打造融合異國風味與在地人情的美食文化盛典。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣新住民人口已突破17,000人，在全國各縣市中排名第九，顯見新住民文化已深深融入在地社會的日常生活。今（30）日在「行啟記念館」前草皮廣場，舉辦《斗六藝文潮市集新住民異國文化美食市集》，聚焦「多元文化交流」打造融合異國風味與在地人情的美食文化盛典。

雲林縣長張麗善指出，市集特別選在端午連假舉行，邀請縣內新住民、異國文創與美食品牌進駐，透過市集攤位、舞台演出與互動體驗等多元形式，呈現各國文化的風采與魅力，串起世界各地的記憶與情感，讓城市充滿更多溫度，每位參與者都能在市集中找到屬於「家」的共鳴，而每一個攤位都是一次探索與發現的旅程。

▲文化觀光處今日在「行啟記念館」前草皮廣場，舉辦《斗六藝文潮市集新住民異國文化美食市集》，聚焦「多元文化交流」打造融合異國風味與在地人情的美食文化盛典。（圖／記者游瓊華翻攝）

文觀處處長陳璧君表示，現場有50攤位個別展示來自新住民與異國文化的美食、特色端午手作和各式風格選物，帶來多樣的選擇，讓市集不僅是購物的場所，也是一個文化交流的場域。此外，現場還有不插電音樂接力演出，緊張刺激的火舞特技，印尼傳統服飾舞蹈團的表演，營造多元共融、溫馨且趣味橫生的市集氛圍。

文化觀光處補充，此次市集充滿多樣異國風情手作體驗、活動表演、工作坊及特色市集等，更具備四大亮點，欲獲得各種活動相關資訊請持續關注「慢遊雲林」或「雲林縣政府文化觀光處」粉絲專頁及官方網站。

▲文化觀光處今日在「行啟記念館」前草皮廣場，舉辦《斗六藝文潮市集新住民異國文化美食市集》，聚焦「多元文化交流」打造融合異國風味與在地人情的美食文化盛典。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲文化觀光處今日在「行啟記念館」前草皮廣場，舉辦《斗六藝文潮市集新住民異國文化美食市集》，聚焦「多元文化交流」打造融合異國風味與在地人情的美食文化盛典。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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關鍵字： 雲林 新住民 文化交流 市集 雲林縣政府

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