端午連假嘉義海線玩到飽！　東石-布袋親子友善體驗漁村樂趣

▲▼ 嘉義海線玩到飽 吃蚵、出海、玩沙灘一次滿足 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

端午連假，還在想要去哪裡嗎？嘉義縣文化觀光局推薦「東石－布袋」親子友善路線，搭船出海、現烤蚵仔、沙灘追夕陽及體驗漁村樂趣，應有盡有，讓全家大小一起享受陽光與海味，留下難忘的端午假期回憶。

從東石漁人碼頭搭船啟航前往外傘頂洲，沿途不僅有廣闊的海景相伴，還能在船上品嚐最新鮮的蚵仔海鮮Buffet，航程中有專業導覽員帶領遊客一同體驗耙文蛤、追和尚蟹、觀賞蚵田等活動，讓孩子們親近自然、動手探索。

想吃東石著名的鮮蚵，推薦到「東石烤蚵一條街」，只要200元就能有蚵仔吃到飽，另外還有全蚵料理、熱炒、烤雞、烤魚等多樣選擇，不論是小家庭輕鬆吃，還是家族熱鬧聚餐，都是經濟實惠的選擇。

這周末在東石漁人碼頭將舉行龍舟競賽活動，同時場邊還有音樂表演、美食攤位，夜晚還有精彩的高空煙火秀。

文觀局也推薦到布袋的好美里海灘，原該處本是快消失的海灘，歷經近10年護灘行動，沙灘拓增30公頃，造就「天空之鏡」美拍聖地，水面倒映藍天，怎麼拍都美。

此外，可以到布袋觀光漁市品嚐新鮮海鮮料理，享受一場味覺盛宴。餐後，搭乘布袋海上巴士探索蛋糕沙灘，感受獨特的海上風光。接著，前往台17線上的美式露營風格咖啡廳，悠閒地品嚐咖啡與甜點，享受輕鬆愜意的午後時光。最後，別忘了前往布袋小確幸海灘，欣賞夕陽西下的美麗景色，為一天的行程畫下完美句點。

文觀局表示，端午節不再只是吃粽子，來嘉義海邊享受藍天、大海與美味海鮮，全家一起創造獨一無二的歡樂時光。

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