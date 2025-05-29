欣葉日本料理沖繩美食祭6/16登場　用餐抽度假村3天2夜住宿券

▲欣葉日本料理沖繩美食祭6/16登場。（圖／欣葉提供）

記者黃士原／台北報導

欣葉日本料理自6月16日起，以「沖繩島町」為靈感，推出夏季料理《島町之夏－沖繩祭》，沖繩黑糖燉豚足、果香蜜味噌燒豚排、蒲燒星鰻押壽司等20道特色料理無限供應，同時品牌再加碼，用餐有機會抽中度假村3天2夜住宿券。

▲沖繩黑糖燉豚足（右下）。（圖／欣葉提供）

沖繩位於日本最南端，擁有獨特的琉球文化，也有著「敬天惜物、知足養生」的理念，海洋與豬肉文化並重，而且秉持「豬全食」的觀念，從豬耳朵、豬腳到豬內臟都能入菜，海藻如昆布、海葡萄與各類魚干更是日常常見。這次欣葉日本料理6月16日登場的《島町之夏－沖繩祭》，推出20道特色料理，其中「沖繩黑糖燉豚足」源自沖繩傳統料理「てびち」，與中式滷豬腳不同，沖繩豚足以泡盛、黑糖、味醂與醬油慢火燉煮，帶有淡雅酒香與自然回甘的糖香。

▲果香蜜味噌燒豚排（左一）、島風豚葵卷（右上）。（圖／欣葉提供）

「果香蜜味噌燒豚排」選用油花分布均勻、肉質厚實的聖路易肋排部位，搭配以白味噌、百香果醬與多種調料調製而成的特製味噌蜜燒醬，反覆燒烤、層層收汁；「島風豚葵卷」靈感來自沖繩當地常見的「野菜肉卷」作法，以油脂分布均勻的豬五花片，包裹夏季盛產、滑順多汁的秋葵。

「養生」是沖繩飲食的靈魂，許多料理都會加入苦瓜、紫蘇、島豆腐等具有健康益處的食材。開胃小鉢「沖繩島豆腐佐海葡萄」結合沖繩代表性食材「海葡萄」，手工豆腐以清爽的昆布醬油點綴；「沖繩水雲醋飲」則以沖繩盛產的水雲海藻佐上特調的蘋果醋。

▲沖繩祭小鉢料理使用沖繩代表性食材「海葡萄」。（圖／欣葉提供）

「島風瓜蛋起司燒」靈感來自沖繩在地速食名店所推出的經典苦瓜漢堡肉片，將炒香的山苦瓜、鹹香的午餐肉與捲入厚實滑嫩的玉子燒中，外層金黃柔軟，內裡層次飽滿。「蒲燒星鰻押壽司」選用星鰻蒲燒製成押壽司，「金衣星鰻揚」以道地的天婦羅技法酥炸，外衣薄脆金黃。

除了新菜色，即日起到欣葉日本料理用餐，有機會抽中「沖繩東方水療度假村酒店」（ORIENTAL HOTEL OKINAWA RESORT & SPA）住宿券（3天2夜），或是「嘉新酒店」（HOTEL COLLECTIVE）住宿券（3天2夜）。

▲拿車票根吃敘日Buffet最高抵500元。（圖／六福萬怡酒店提供）

另外，6月1日起至6月30日不分平假日午、晚餐，到六福萬怡酒店館內的敘日全日餐廳用餐，只要出示一個月內的乘車票根，不限捷運、客運、台鐵、高鐵，即可依票面金額直接折抵餐費，最高折抵500元。

6月起海鮮餐檯再加碼，除原本平日的生食級干貝、蒸烤牡蠣吃到飽外，假日還無限供應生蠔料理、鹽煎天使紅蝦、松葉蟹腳、雪蟹腳及現做蟹膏手卷。