拿乘車票根吃Buffet最高抵500元　南港飯店自助餐優惠連推1個月

▲拿車票根吃敘日Buffet最高抵500元。（圖／六福萬怡酒店提供）

記者黃士原／台北報導

坐落四鐵共構南港車站的敘日Buffet，6月起推出「乘車票根抵餐費」活動，最高每人可現折餐費500元。此外，餐廳再加碼，假日可享生蠔料理、鹽煎天使紅蝦、松葉蟹腳、雪蟹腳吃到飽。



6月1日起至6月30日不分平假日午、晚餐，到六福萬怡酒店館內的敘日全日餐廳用餐，只要出示一個月內的乘車票根，不限捷運、客運、台鐵、高鐵，即可依票面金額直接折抵餐費，最高折抵500元。

▲出示一個月內的乘車票根即現折餐費，不限捷運、客運、台鐵、高鐵。（圖／六福萬怡酒店提供）

敘日全日餐廳7月2日前，與美國肉類出口協會攜手推出「肉食慶典：美牛嘉年華」主題餐檯，以美國牛肉各部位設計出8道料理，包含使用Prime牛肩背的美式爐烤牛，此部位肉質細緻且有著豐富的肉汁，適合高溫爐烤，口感扎實而有彈性；酸湯泡椒牛肉與炙燒和牛握壽司，則採用美國菲瑞牛肉，其油脂含量較低、紋理細緻且油花分布少，口感較為扎實。

此外，6月起海鮮餐檯再加碼，除原本平日的生食級干貝、蒸烤牡蠣吃到飽外，假日還無限供應生蠔料理、鹽煎天使紅蝦、松葉蟹腳、雪蟹腳及現做蟹膏手卷。

▲JR東日本大飯店台北推出「初夏優惠大作戰」優惠，6/1使用餐券可享買一送一。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

另外，JR東日本大飯店台北的自助餐廳「鉑麗安全日餐廳」推出「初夏優惠大作戰」，持有2025春夏旅展餐券，6月1日晚餐使用一張面額1450元的假日餐券，可享2人同行1人免費，等於買一送一；另外6月2日至6月10日晚餐，則是祭出4人同行1人免費，周一至周四使用3張平日券（1150元／張），周五至周日使用3張假日券（1450元／張）。