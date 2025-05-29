全台16飯店「買1送1住宿優惠」　還送早餐、宵夜、下午茶吃到飽

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

全台飯店持續推出買一送一住房優惠，可以選擇入住兩晚，慢慢享受在地生活，或玩轉兩座不同城市，深度挖掘在地之美，指定飯店贈送早餐、下午茶吃到飽外還有宵夜提供，還能體驗穿浴衣、手作和菓子等活動。

▲台北美福大飯店。（圖／業者提供）

1.台北美福大飯店x宜蘭綠舞國際觀光飯店

台北美福大飯店今夏攜手宜蘭綠舞國際觀光飯店，即日起至9月30日推出「舞動美好假期」二泊四食專案，入住其中一間飯店就送另一間飯店的住宿券，並享有精選早餐及下午茶等餐食。綠舞飯店提供體驗穿浴衣，在日式庭園拍照留念，跟著專業指導體驗手作和菓子及抹茶品茗等活動，限時優惠價1萬4000元起，等於下殺34折。

該專案旅客可入住宜蘭綠舞11坪玥山景雙人客房一晚，並提供雙人早餐吃到飽與宵夜，還能漫步至園區人氣咖啡品牌「黑RuRu Café」或「Rulala Sweets」，品嚐擼貓主題雙人下午茶。預訂雙城專案還送體驗活動，包括可換穿浴衣、體驗和菓子或抹茶，同時於周一至周四入住享有一位12歲以下孩童免費入住，依房況還可免費升等至綻海景雙人房。

而台北美福大飯店則可入住15坪行政客房，配備有大理石浴室、獨立浴缸及德國Hansgrohe可調式淋浴柱與走入式更衣室等，大片落地窗景，搭配免費的Minibar飲品點心。預訂雙城專案還享有彩匯自助餐廳早餐與擁有中西日式料理及泰印美饌的下午茶餐。

▲▼台北萬豪酒店和桃園大溪笠復威斯汀度假酒店推出雙城買一送一優惠。（圖／業者提供）

2.台北萬豪酒店x桃園大溪笠復威斯汀度假酒店

台北萬豪酒店攜手桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，即日起至6月30日為止推出「十十有你·雙城聯賣」二泊二食住房專案，專案價1萬5000元起、不需連續入住，等於下殺35折，每房每晚額外加贈5000點萬豪旅享家點數，住宿兩晚等於現賺1萬點。

旅客於台北萬豪酒店可入住經典客房，有機會獨覽美麗華摩天輪美景，並免費使用高空露天泳池及健身房等設施。桃園大溪笠復威斯汀度假酒店則可入住有獨立觀景陽台的豪華客房，每房享迎賓飲料及點心盤，晚間可至池畔酒吧暢享Happy Hour時光。

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▲▼福容大飯店推出同集團旗下兩館買一送一。（圖／業者提供）

3.台北福容一館x花蓮福容大飯店

福容大飯店將城市型與度假型飯店結盟，推出全新「北花Long Stay！2025台北花蓮雙城記」，即日起至6月27日為止，入住台北、花蓮兩飯店，三天兩夜7599元起，可享受黃金美人湯、無敵海景，還有免費名產能帶回家。

此次雙城買一送一優惠結合福容台北一館與花蓮福容大飯店，旅客可以任意安排入住順序。三天兩夜7599元起可入住福容台北一館精緻客房，享受黃金美人湯；花蓮福容大飯店則可入住海景客房，房內就能看絕美太平洋日出，再去戶外泳池、水療池洗去全身疲憊，業者更加贈迎賓名產、無動力自行車3小時券，以及餐飲200元抵用券。

▲▼宜蘭力麗威斯汀與八里福朋喜來登雙城買一送一優惠只到5月底。（圖／業者提供）

4.宜蘭力麗威斯汀x八里福朋喜來登

宜蘭力麗威斯汀聯手八里福朋喜來登至5月31日前推出三天兩夜 「山海遊蹤，雙城同行」 聯合住房專案，售價1萬6888元。8月底前入住宜蘭力麗威斯汀尊享豪華或精選客房一晚，房內可享泡湯樂趣，送知味西餐廳雙人自助晚餐與早餐，並贈送八里福朋喜來登住宿券，旅客可憑券於8月31日前入住。

憑券入住八里福朋喜來登酒店豪華客房一晚，可享免費下午茶、隔日早餐，並贈送迎賓飲料券與限量紀念船票雙人套票。該專案從即日起販售至5月底為止，住宿可不分順序，入住即送另一間住宿券，6月底前完成入住兩家酒店，額外加贈Marriott Bonvoy萬豪旅享家點數8000點。

▲▼住礁溪長榮鳳凰酒店可免費再住台中鳳凰酒店一晚。（上圖／記者蔡玟君攝，下圖／業者提供）

5.礁溪長榮鳳凰酒店x台中鳳凰酒店

礁溪長榮鳳凰酒店迎接15周年，6月2日至30日推出3大住房專案，包括礁溪、台中雙城遊，入住礁溪長榮就送台中鳳凰酒店住宿券一張；預訂一泊二食方案，就送在地品牌青花瓷盤一個，或可選擇入住三天兩夜，優惠價1萬2900元起還送早、晚餐吃到飽，享早餐時段星巴克無限暢飲。

▲▼高雄義大皇家酒店與淡水將捷金鬱金香酒店推出雙城買一送一，直接享受北高城市山海景觀。（圖／業者提供）

6.高雄義大皇家酒店x淡水將捷金鬱金香酒店

高雄義大皇家酒店攜手淡水將捷金鬱金香酒店，即日起至6月27日為止推出「北高雙城山海戀」專案，優惠價8800元起，可入住高雄義大皇家酒店山景客房或雅緻家庭房1晚，並享有隔日早餐；淡水將捷金鬱金香酒店則可入住標準客房或高級客房1晚，並享翌日自助式早餐2客。

▲長榮酒店全新品牌《采．寓halo house》開幕。（圖／業者提供）

7.台中采寓 halo house

長榮酒店搶攻年輕族群市場，在台中推出全新旅宿品牌「采．寓 halo house」，已從今年1月底開幕試營運。飯店擁有130間客房，斜對面是四季皆美的秋紅谷生態公園，同時距離國家歌劇院、新光三越、Tiger City均不到5分鐘的路程。

飯店即日起至6月30日為止推出買一送一專案，可選擇「住一晚送一晚」連住三天兩夜，或訂一房送一房、於同天入住，專案價4088元起，不含早餐。

▲嘉義福容voco。（圖／業者提供）

8.嘉義福容voco

嘉義福容voco酒店則為了慶祝開幕將滿一周年，推出多項優惠。只要是6月壽星，於6月30日前入住就可享有住一晚送一晚優惠；預訂單臥套房或和式套房皆可享6.27折，包含早餐、迎賓氣泡酒外，更可在館內的JOIN'S CAFÉ & BISTRO享受90分鐘微醺時光，紅、白以及啤酒任你喝到飽。

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▲台中長榮桂冠酒店。（圖／業者提供）

9.台中長榮桂冠酒店

台中長榮桂冠酒店推出「1+1住房專案」，6月30日前預訂同日入住兩間高級客房，即享第二間免費，專案價6400元起；若預訂7月1日至12月30日入住，專案價為6800元起，並享有自助早餐兩客。

▲高雄義大天悅飯店。（圖／業者提供）

10.高雄義大天悅飯店

高雄義大天悅飯店祭出「五五二十五住房專案」，主打溫馨家庭房買一送一優惠，專案價4799元起，即可享同日入住兩間或連續入住兩晚，不含早餐，優惠期間至6月30日止，每日限量10間。

此外，只要身分證字號中有一個「5」，即可升等至全新完工的「菁英雅緻家庭房」；若有兩個「5」則升等至「星悅尊榮家庭房」，讓幸運旅客免費升等房型，享受更寬敞舒適的空間。