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「LINE FRIENDS minini」光影節在鹿港　還能賞龍舟賽、吃煎堆

▲「2025鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」即日起展至7月27日。（圖／翻攝自Facebook／花現彰化-彰化縣政府新聞處 ）

▲「2025鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」即日起展至7月27日。（圖／翻攝自Facebook／花現彰化-彰化縣政府新聞處

記者彭懷玉／綜合報導

「LINE FRIENDS minini」首場大型戶外展在彰化！「2025鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」即日起展至7月27日，在舊鹿港溪沿岸、鹿港老街、桂花巷等地，分別設置7座IP主題燈飾，每晚6:30至10:00點燈，端午節就能攜家帶眷，近距離感受minini療癒魅力。

▲「2025鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」即日起展至7月27日。（圖／翻攝自Facebook／花現彰化-彰化縣政府新聞處 ）

▲▼「2025鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」首次與LINE FRIENDS minini合作。（圖／翻攝自Facebook／花現彰化-彰化縣政府新聞處 ）

▲「2025鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」即日起展至7月27日。（圖／翻攝自Facebook／花現彰化-彰化縣政府新聞處 ）

「2025鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」首次與LINE FRIENDS 旗下minini合作，主題為「IP主角魅力無窮」，7座燈飾沿著鹿港溪佈置，另外在桂花巷藝術村、文武廟等景點也都找得到其蹤跡，更有minini造型三輪車可美拍，夜間點燈後，光暈點綴歷史場域，讓鹿港小鎮這座「開放式的博物館」增添童趣和浪漫。

▲「2025鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」即日起展至7月27日。（圖／翻攝自Facebook／花現彰化-彰化縣政府新聞處 ）

▲▼夜間點燈後，讓鹿港小鎮這座「開放式的博物館」增添童趣和浪漫。（圖／翻攝自Facebook／花現彰化-彰化縣政府新聞處 ）

▲「2025鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」即日起展至7月27日。（圖／翻攝自Facebook／花現彰化-彰化縣政府新聞處 ）

不只可以賞燈，5月30日至6月1日端午假期，每天下午3點至晚間9點還能欣賞龍舟賽，由126隊好手齊聚福鹿溪，帶來應景的龍舟賽事。5月30日在公會堂，開放試吃鹿港特色美食「煎堆」及歌手駐唱，在桂花巷藝術村推出DIY，文武廟則有親子活動等，陪民眾從早玩到晚，深度體驗鹿港文化底蘊。

▲「2025鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」即日起展至7月27日。（圖／翻攝自活動官網）

▲「2025鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」展區規劃，點圖放大。（圖／翻攝自活動官網

關鍵字： 鹿港旅遊 LINE FRIENDS minini 台灣特色 彰化旅遊 2025鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節

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