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拿出身分證！六福村「出生年月日有5」499元　3優惠一次看

▲端午連假六福村主題遊樂園一次端出3種優惠。（圖／業者提供）

▲端午連假三天，六福村主題遊樂園一次端出3種優惠。（圖／六福村提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

針對端午連假到來，六福村主題遊樂園一次端出3種優惠，包含「6歲以下免費入園」、「出生年月日中含『5』本人499元」，還有「桃竹鄉親499元」，5月30日至6月1日期間限定。

▲端午連假六福村主題遊樂園一次端出3種優惠。（圖／業者提供）

▲只要身分證字號或出生年月日中含有「5」，本人可享499元入園優惠。
業者指出，只要身分證字號或出生年月日中含有「5」，本人可享499元入園優惠，親友也能以599元同行（最多三位）。另外，凡2019年5月30日（含）之後出生的孩童，在三天期間內出示健保卡即可免費入園（需搭配一位18歲以上成人購票入園）。最後，凡設籍桃園市、新竹縣市，或身分證字號為H、J、O開頭之民眾，憑證件購票即可享499元入園，限本人使用。

▲端午連假六福村主題遊樂園一次端出3種優惠。（圖／業者提供）

▲2025動物派對《獸出沒》，邀請民眾跟森林精靈、哈比哈妮一起遊行狂歡。

目前六福村正推出2025動物派對《獸出沒》，邀請大小朋友發揮創意，打扮成喜歡的動漫角色，跟著森林精靈和哈比哈妮一起遊行狂歡。而非洲部落設施「沙漠風暴」也推出「保護獸蛋大挑戰」，遊客坐上360度自轉的雲霄飛車，並成功護送手中的獸蛋安全抵達終點，即可獲得限量「勇士胸章」一枚，兼具刺激與互動性。

▲端午連假六福村主題遊樂園一次端出3種優惠。（圖／業者提供）

▲六福莊可體驗福豚生態或狐獴觀察行程二擇一。

園內的關西六福莊，也從即日起至6月22日，推出「叢林奇遇記」二天一夜住房專案，包含三人入住剛果藍天房、含三客早餐、六福村兩日入園手環，並可體驗福豚生態或狐獴觀察行程二擇一，平日每房10,800+10%起。不僅如此，每房再加贈「動物派對大禮包」，內含狐獴髮箍、25cm環尾狐猴娃娃與動物變妝髮帶。

▲台北萬豪酒店「卡丁樂遊島」住房專案。（圖／台北萬豪酒店提供）

▲▼酒店將超過400坪宴會廳改為室內親子遊樂空間，擁有超過200坪的室內卡丁車賽道。（圖／台北萬豪酒店提供）

▲台北萬豪酒店「卡丁樂遊島」住房專案。（圖／台北萬豪酒店提供）

另外，為搶攻暑假親子商機，台北萬豪酒店推出全新「卡丁樂遊島」住房專案。酒店將超過400坪宴會廳改建為室內親子遊樂空間，擁有超過200坪的室內卡丁車賽道，堪稱台北市最大，並設有羽毛球、乒乓球及電動遊樂區。

▲台北萬豪酒店「卡丁樂遊島」住房專案。（圖／台北萬豪酒店提供）

▲▼2大2小入住居家式客房每晚10,200元起；Switch電玩遊樂區。（圖／台北萬豪酒店提供）

▲台北萬豪酒店「卡丁樂遊島」住房專案。（圖／台北萬豪酒店提供）

此專案即日起至8月21日開放預訂，入住期間為7月17日至8月22日，提供經典客房或適合2大2小家庭的居家式客房供選擇。專案包括自助早餐、樂遊島及卡丁車無限暢玩券，還能使用高空戶外泳池設施，以及免費品嚐人氣山海豆花甜品，並加碼扭蛋抽獎送住宿券等好禮。專案每晚7,500元起，6月底前完成訂房，可免費升等至豪華客房。

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