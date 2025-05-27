肋眼牛排、炭烤豬肋排買一送一　美式餐廳端午節限定優惠

▲TGI FRIDAYS「炭烤豬肋排」。（圖／開展餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

端午節3天連假即將到來，開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS與德州鮮切牛排展開「牛豬大戰」，5月30日當天祭出炭烤豬肋排、12盎司肋眼牛排買一送一。

炭烤豬肋排是TGI FRIDAYS招牌菜色，整塊鮮嫩豬肋排慢火炭烤後，厚厚塗上口感帶甜的BBQ烤肉醬或TGI FRIDAYS獨有的田納西威士忌醬，搭配薯條與涼拌捲心菜，餐廳在端午節當天推出炭烤豬肋排買一送一。

而同屬開展餐飲集團的德州鮮切牛排，繼3月女王節祭出12盎司肋眼牛排買一送一引發排隊熱潮後，睽違3個月於端午節再度登場。

▲德州鮮切牛排「肋眼牛排」。（圖／開展餐飲集團提供）

錯過端午節活動也先別緊張，TGI FRIDAYS 6月起每周五都有「沙朗牛排買一送一」，每份皆為8盎司沙朗牛排，另搭配兩道主廚精選配菜與醬料一同享用，全台18家TGI FRIDAYS餐廳都適用。

迎接端午佳節來臨，新加坡中餐集團旗下「樂天皇朝」限時推出節慶限定活動，即日起至6月6日，內用點選「八色小籠包」，即加贈價值188元的「台灣粽小籠包」1籠（5粒），只送不賣。

▲樂天皇朝「粽香小籠包」。（圖／樂天皇朝提供）

樂天皇朝自創立以來，「八色小籠包」一直是經典菜色，一次可以吃到原味、人參、鵝肝、黑松露、起司、蟹粉、蒜香及麻辣等口味。此外，廚房團隊也不斷挑戰傳統，推出各種口味的小籠包，像是再度登場的「台灣粽小籠包」，以傳統台灣粽為靈感，將滷香濃郁的肉餡、鹹蛋黃與糯米巧妙結合於薄皮湯包中。