ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

肋眼牛排、炭烤豬肋排買一送一　美式餐廳端午節限定優惠

▲TGI FRIDAYS「炭烤豬肋排」。（圖／開展餐飲提供）

▲TGI FRIDAYS「炭烤豬肋排」。（圖／開展餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

端午節3天連假即將到來，開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS與德州鮮切牛排展開「牛豬大戰」，5月30日當天祭出炭烤豬肋排、12盎司肋眼牛排買一送一。

炭烤豬肋排是TGI FRIDAYS招牌菜色，整塊鮮嫩豬肋排慢火炭烤後，厚厚塗上口感帶甜的BBQ烤肉醬或TGI FRIDAYS獨有的田納西威士忌醬，搭配薯條與涼拌捲心菜，餐廳在端午節當天推出炭烤豬肋排買一送一。

而同屬開展餐飲集團的德州鮮切牛排，繼3月女王節祭出12盎司肋眼牛排買一送一引發排隊熱潮後，睽違3個月於端午節再度登場。

▲德州鮮切牛排「肋眼牛排」。（圖／開展餐飲集團提供）

錯過端午節活動也先別緊張，TGI FRIDAYS 6月起每周五都有「沙朗牛排買一送一」，每份皆為8盎司沙朗牛排，另搭配兩道主廚精選配菜與醬料一同享用，全台18家TGI FRIDAYS餐廳都適用。

迎接端午佳節來臨，新加坡中餐集團旗下「樂天皇朝」限時推出節慶限定活動，即日起至6月6日，內用點選「八色小籠包」，即加贈價值188元的「台灣粽小籠包」1籠（5粒），只送不賣。

▲樂天皇朝-粽香小籠包。（圖／樂天皇朝提供）

▲樂天皇朝「粽香小籠包」。（圖／樂天皇朝提供）

樂天皇朝自創立以來，「八色小籠包」一直是經典菜色，一次可以吃到原味、人參、鵝肝、黑松露、起司、蟹粉、蒜香及麻辣等口味。此外，廚房團隊也不斷挑戰傳統，推出各種口味的小籠包，像是再度登場的「台灣粽小籠包」，以傳統台灣粽為靈感，將滷香濃郁的肉餡、鹹蛋黃與糯米巧妙結合於薄皮湯包中。

關鍵字： 美食雲 買一送一 端午節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【虛驚一場】調皮阿金偷咬籠子貼紙！媽媽緊張找半天竟藏在..

推薦閱讀

網許願成真！超商果昔被讚「秒回日本」

網許願成真！超商果昔被讚「秒回日本」

嘉義海線5玩法　看天空之鏡、煙火秀

嘉義海線5玩法　看天空之鏡、煙火秀

王品3大日系品牌抹茶季6/4登場

王品3大日系品牌抹茶季6/4登場

十盛手搖飲掀倒店潮「疑不敵奶精風波」　業者：15店持續營運

十盛手搖飲掀倒店潮「疑不敵奶精風波」　業者：15店持續營運

隱藏雙連埤山谷的秘境釣魚餐廳！

隱藏雙連埤山谷的秘境釣魚餐廳！

宜蘭太平山6月大客車、國光客運復駛　

宜蘭太平山6月大客車、國光客運復駛　

親子端午玩樂園、住飯店　優惠一次看

親子端午玩樂園、住飯店　優惠一次看

端午節肋眼牛排、炭烤豬肋排買一送一

端午節肋眼牛排、炭烤豬肋排買一送一

頂呱呱3大端午優惠狂殺79折起

頂呱呱3大端午優惠狂殺79折起

鹿港「一日遊」盤點3個療癒秘境！

鹿港「一日遊」盤點3個療癒秘境！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

ETtoday送你飛往東南亞渡假去啦

3家手搖飲最新優惠明天登場

COMEBUY嗨神系列買1送1只有2天

十盛手搖飲掀倒店潮「疑不敵奶精風波」　業者：15店持續營運

「心之芳庭」轉手升級　2026年完工

全台首家「承知助」5/29開幕

美登利「壽司吃到飽」6/10漲價

新店瀑布步道健行、夜間賞水舞

和平島「新玩法」車內觀星、賞日出

端午到新北三重領香包、逛市集

熱門行程

2025新北市耶誕馬拉松　揪團一起歡樂奔跑！

三人組隊挑戰24.7K耶誕接力賽！跑進新北歡樂耶誕城，沿途歡笑不斷，限時熱烈報名中！

2025桃園城市變裝嘉年華6/7-6/8登場

全桃最可愛變裝嘉年華即將登場，參加變裝遊行＋主題競賽，就有機會抽中65吋電視！

最新新聞更多

網許願成真！超商果昔被讚「秒回日本」

嘉義海線5玩法　看天空之鏡、煙火秀

王品3大日系品牌抹茶季6/4登場

十盛手搖飲掀倒店潮「疑不敵奶精風波」　業者：15店持續營運

隱藏雙連埤山谷的秘境釣魚餐廳！

宜蘭太平山6月大客車、國光客運復駛　

親子端午玩樂園、住飯店　優惠一次看

端午節肋眼牛排、炭烤豬肋排買一送一

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366