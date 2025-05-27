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端午「新店一日遊」推薦！仙氣湖泊、瀑布森呼吸　夜間賞水舞

▲碧潭夜空中煙火,銀河洞瀑布,碧潭水舞,獅頭山步道。（圖／新北市觀旅局提供）

▲碧潭300秒煙火還有6月4日、6月18日、7月5日等3場次，均在晚間8點施放。（圖／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

端午連假在即，北部人不想長途開車或塞在車陣中，到新北市新店區或許是不錯的選擇。從晴雨皆美的湖泊、瀑布棧道健行，到新開幕的原民專賣店挖寶，晚上接著到碧潭賞水舞、逛市集，從早到晚夠玩一天。

▲碧潭夜空中煙火,銀河洞瀑布,碧潭水舞,獅頭山步道。（圖／新北市觀旅局提供）

▲碧潭燈光隨音樂律動，在湖面投射出迷人的節慶氛圍。（圖／新北市觀旅局提供）
碧潭風景區
碧潭白天可搭乘天鵝船遊湖，或是到鄰近的和美山森呼吸。適逢「碧潭水舞季」，7月6日前，每晚演出6場水舞秀，還有「轉動騎激」互動式體驗裝置、煙火秀、端午連假市集、火舞表演。現場更集結多台「胖卡餐車」，販賣日式炒麵麵包、美式熱狗堡等異國小吃，讓旅客邊走邊吃，感受節慶熱鬧氣氛。

▲碧潭夜空中煙火,銀河洞瀑布,碧潭水舞,獅頭山步道。（圖／新北市觀旅局提供）

▲▼銀河洞瀑布飛瀑直下，水氣瀰漫如夢似幻；獅頭山步道綠意盎然，林蔭遮蔽。（圖／新北市觀旅局提供）

▲碧潭夜空中煙火,銀河洞瀑布,碧潭水舞,獅頭山步道。（圖／新北市觀旅局提供）

3條健行步道
喜愛自然的旅客可走訪「銀河洞越嶺步道」，沿途林蔭遮蔽，終點為岩壁上的觀音廟，瀑布沿壁面落下，噴濺出來的水霧不只涼爽，也吸引不少旅客拍下仙氣美照；「獅頭山步道」則視野遼闊，可俯瞰新店溪與台北盆地。親子則適合到新店溪河濱自行車道騎單車，路段平緩好騎，一面迎風一面欣賞河岸風光，度過輕鬆樂活的時光。

▲溪洲園區特色賣店餐廳5/3正式開幕。（圖／新北市政府原住民族行政局提供）

▲▼溪洲園區特色賣店餐廳5/3正式開幕。（圖／新北市政府原住民族行政局提供）

▲溪洲園區特色賣店餐廳5/3正式開幕。（圖／新北市政府原住民族行政局提供）

溪洲園區原民專賣店
本月3日甫開幕的「溪洲園區原民特色專賣店」，是一處結合原民手工藝品、農特產品與風味料理的多元場域，品嚐得到「慕谷慕魚原住民人文餐廳」首波主打「炭燒漢堡排」，也持續上架溪洲在地族人作品，讓民眾享用美食之餘，能將文化故事帶回家。

濛濛湖（谷）
新店「濛濛湖」在1960年時是當紅約會景點，由於直潭壩完工，水位上升淹沒濛濛谷而形成。湖泊的潭水湛藍，放眼望去的湖光山色更是引人入勝。晴天時前來，會從湖泊中倒映藍天白雲的景致，陰雨天則有「情深深，雨濛濛」的詩情畫意。

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