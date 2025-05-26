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全台首家「承知助」5/29開幕　龍蝦、活鮑魚壽司限量供應

▲▼承知助壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲承知助「龍蝦壽司」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本連鎖壽司品牌「承知助by合點壽司」全台首家分店5月29日開幕，當天前20組客人，只要4人同行即贈送「承知助福壽司套餐（價值390元）」1份，加入那波麗士餐飲集團LINE官方會員，直接招待「抹茶冰淇淋」1份，還能再抽最高額5,000元抵用券等好禮。

位於南港LaLaport的6樓美食餐廳區「承知助by合點壽司」，是合點壽司旗下品牌，店鋪採用自動化極速軌道，高速直送到17個半包廂服務，並由職人採購新鮮魚貨，料理長在店鋪內現點現握新鮮壽司，同時還供應天婦羅、蕎麥麵等日本料理。

▲▼承知助壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲炙燒壽司拼盤。（圖／記者黃士原攝）

承知助菜單上有127道料理，壽司、生魚片類型約占70%，天婦羅與蕎麥麵等熱食為30%。壽司品項推薦的「龍蝦壽司」是連鎖壽司店鋪首見，選用日本千葉縣產伊勢龍蝦，以冰水清洗來保持口感，龍蝦肉質飽滿彈牙，比起一般生蝦的纖維肥厚，越咀嚼越能感受到特有的鮮美旨味。

▲▼承知助壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲限量的「活鮑魚壽司」（前）、「燉煮鮑魚」（後）。（圖／記者黃士原攝）

同樣頂級限量的「活鮑魚」，也是活體現剝處理，在離殼前以鹽巴除去多餘水分、保留鮮美，再透過頂級海苔包覆，能完整吃到整顆活鮑魚的脆彈鮮美。另款「燉煮鮑魚」必須經高湯小火燉煮等繁複程序，才能帶來柔嫩多汁口感。

▲▼承知助壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲黑鮪魚系列，前後分別是大腹、中腹及赤身。（圖／記者黃士原攝）

這也有頂級壽司店不能缺席的黑鮪魚系列，選用每尾50公斤至60公斤、風味最恰到好處的黑鮪魚，可從「黑鮪赤身」、「黑鮪魚中腹」吃到「黑鮪魚大腹」，還有油脂飽沛滿鮮香的醬漬鮪魚。

▲▼承知助壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲筋子握壽司（前）。（圖／記者黃士原攝）

考驗壽司師傅處理技術的「筋子握壽司」，與常見鮭魚卵經過篩不同，是連著筋膜新鮮處理，因此每一粒的口感飽滿鹹香帶鮮甜。其他也有「櫻花蝦軍艦」、「真鯛壽司」，以及堆疊滿滿海鮮食材的「海寶卷」與「海鮮稻荷」等視覺系美味壽司推薦。壽司每貫20至200元不等。

▲▼承知助壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲承知助有熟食類菜單，上圖為天婦羅。（圖／記者黃士原攝）

▲▼承知助壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲伊勢龍蝦高湯味噌湯。（圖／記者黃士原攝）

延續板前師傅現點現做的職人特色，日本料理熟食類菜單也豐富多元，燒肉、天婦羅、蕎麥麵等品項兼具，主要推薦的「炙燒沙朗蔬菜卷」選用日本黑毛和牛，大份量的沙朗牛肉在點餐後炙燒，搭配蘿蔔泥、蔥花捲起享用，肉汁飽滿香甜。奢華風格的選擇，還有以吃得到龍蝦膏的濃郁氣息吸引老饕的「伊勢龍蝦高湯味噌湯」。

▲▼承知助壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲承知助日本店鋪4月份前10大高人氣壽司，冠軍是「鮭魚壽司」。（圖／記者黃士原攝）

▲▼承知助壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲承知助福壽司套餐。（圖／記者黃士原攝）

此外，承知助也公布日本店鋪4月份前10大高人氣壽司，冠軍是「鮭魚壽司」，第2名是「鮪魚壽司」，第3名為「鮭魚卵軍艦」，第4名至第10名分別是「赤魷壽司」、「海螺壽司」、「蔥花鮪魚泥卷」、「鮮蝦壽司」、「北海道干貝」、「赤海老」、「炙燒鰈魚緣側」。

慶祝全台首家分店開幕，5月29日當天前20組客人，只要4人同行即贈送「承知助福壽司套餐（價值390元）」1份，加入那波麗士餐飲集團LINE官方會員，直接招待「抹茶冰淇淋」1份，還能再抽最高額5000元抵用券等好禮。

▲蘋果樹蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

▲日本蛋包飯名店「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」正式進軍台灣，上圖是比臉還大的L份量蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本蛋包飯名店「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」正式進軍台灣，首家分店進駐LaLaport南港，明天試營運，6月3日正式開幕，首3日單筆消費滿1000元就送日本進口的「蘋果樹品牌番茄醬」，購兒童餐即贈送「三麗鷗Patty &Jimmy日本聯名杯」，限量50個。

▲蘋果樹蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

▲Premium燉牛肉蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」創立於1994年，是日本知名的創作蛋包飯專門店，在日本各大城市包含東京澀谷、台場、大阪梅田、難波等都有分店，至今已在日本全國擁有近百家分店，成為日本最大規模的蛋包飯連鎖品牌。「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」提供約40種多元口味的蛋包飯，從酸甜適中的番茄醬、溫潤清爽奶油白醬、濃郁咖哩醬、和風蘿蔔泥醬到明太子醬都有，組合超過200種，滿足各種口味需求。

▲蘋果樹蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

▲咖哩豬排蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

▲蘋果樹蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

▲餐點份量也針對不同食量的食客設計，左為SS（1.3碗飯、2顆蛋），右為L（5.5碗飯、6顆蛋）。（圖／記者黃士原攝）

餐點份量也針對不同食量的食客設計，分為SS（1.3碗飯、2顆蛋）、S（1.7碗飯、3顆蛋）、M（2.7碗飯、4顆蛋）和L（5.5碗飯、6顆蛋），顧客可依據口味、飯量自由選擇，L份量蛋包飯比人臉還大。

蘋果樹蛋包飯餐點組合中，餐廳最推薦「Premium燉牛肉蛋包飯」，是一道融合經典日式洋食與高級燉牛肉風味的招牌料理，以大塊且燉煮至軟嫩的牛肉為特色，搭配滑嫩的蛋包飯。「咖哩豬排蛋包飯」則是大人小孩都喜歡，採用多種香料調製的咖哩醬，厚切豬排炸至金黃酥脆，外酥內嫩，搭配咖哩醬汁，口感層次豐富。招牌餐點之一的「鮮蝦滿滿奶油蛋包飯」，大量新鮮Q彈蝦仁搭配溫潤奶油白醬，是海鮮控的最愛。

關鍵字： 美食雲 承知助 壽司店

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