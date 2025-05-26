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和平島公園也有露營車！觀星、日出淨灘「2天1夜新玩法」

▲和平島「島晝會」新玩法。（圖／翻攝自Facebook／和平島地質公園 Heping Island Geopark ）

▲和平島在「無邊際泳池」開放、划獨木舟之後，還能在露營車內休息。（圖／翻攝自Facebook／和平島地質公園 Heping Island Geopark

記者彭懷玉／綜合報導

基隆和平島公園又有新玩法！在「無邊際泳池」開放之後，還能在露營車內休息，兩天一夜行程從入會儀式、管家帶路到生態晚宴，夜間觀星、晨起看日出淨灘，深度感受島上生態魅力。

▲和平島「島晝會」新玩法。（圖／翻攝自Facebook／和平島地質公園 Heping Island Geopark ）

▲「島晝會」新玩法，一共搬進10輛露營車。（圖／翻攝自Facebook／和平島地質公園 Heping Island Geopark ）

不只能在天然無邊際泳池「藍海水池」戲水，和腳邊的魚群共游，或是划獨木舟、SUP立槳感受夏季滋味，和平島公園目前推出「島晝會」新玩法，一共搬進10輛露營車，其內備有雙人床、冷氣、插座、照明設備，帶著一咖行李就能出發。

▲和平島「島晝會」新玩法。（圖／翻攝自Facebook／和平島地質公園 Heping Island Geopark ）

▲露營車內備有雙人床、冷氣、插座、照明設備。（圖／翻攝自Facebook／和平島地質公園 Heping Island Geopark ）

「島晝會」延續基隆24小時不停歇的遊玩模式，從入會儀式開始，先行開放旅客自由探險，接著由管家帶路，介紹沿途風光，晚間6點享受生態晚宴，品嘗基隆在地食材，餐後的時間可以自由探索、觀星，還能直接走去潮間帶，找尋螃蟹等生物蹤跡。

▲和平島「島晝會」新玩法。（圖／翻攝自Facebook／和平島地質公園 Heping Island Geopark ）

▲凌晨4點半至7點為日出淨灘時間，一面見證全球21大最美日出。（圖／翻攝自Facebook／和平島地質公園 Heping Island Geopark ）

比較特別的是，凌晨4點半至7點為日出淨灘時間，一面見證全球21大最美日出，一面身體力行為環境盡一份心力，7點至8點在專屬平台享用早餐，11點退房，有更完整時間領略和平島之美。除官網之外，也可透過Niceday、KKday、載航預訂，funnow也即將上架島晝會遊程，每人4099元起。

另外，第三屆「吾夜生活節」將於6月13日、14日於和平島地質公園登場，「跨夜」演出的大型戶外派對，今年以「夢島」為主題，打造「月」、「海」、「星」三大舞台、露天電影院及星空床區，邀集台、日、韓、泰近30組音樂人，帶來國內外流行音樂，還多了電影、塔羅、脫口秀和美食等元素。

▲基隆塔4樓「遠見人文空間｜鳶 Milvus」。（圖／基隆市政府提供）

▲▼基隆塔4樓的「遠見人文空間｜鳶 Milvus」24日啟用，讓旅人在舒適氛圍中閱讀、交流。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆塔4樓「遠見人文空間｜鳶 Milvus」。（圖／基隆市政府提供）

而位於基隆塔4樓的「遠見人文空間｜鳶 Milvus」已在24日啟用，升級後的「鳶 Milvus」以全新品牌概念打造，加入輕食與飲品服務，是全台首座結合閱讀、氣味、蔬食與在地選品的高空文化書店。未來將持續舉辦展覽導覽、閱讀沙龍、風味論壇與香氣工作坊，讓旅人在舒適氛圍中閱讀、交流。

▲基隆塔4樓「遠見人文空間｜鳶 Milvus」。（圖／基隆市政府提供）

▲▼「鳶 Milvus」以全新品牌概念打造，是全台首座結合閱讀、氣味、蔬食與在地選品的高空文化書店。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆塔4樓「遠見人文空間｜鳶 Milvus」。（圖／基隆市政府提供）

關鍵字： 基隆市旅遊 和平島公園 和平島地質公園 島晝會 吾夜生活節 遠見人文空間｜鳶 Milvus

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