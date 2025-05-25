星野集團「1955東京灣」開箱！免費迪士尼接駁、嬰兒用品都有

▲星野集團為想去迪士尼樂園玩的旅客打造的飯店「1955 東京灣（1955 Tokyo Bay）」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

在台擁有高人氣的星野集團在日本擁有眾多主題飯店，現在更有一間專為想去東京迪士尼樂園遊客打造的特色旅宿「 星野集團1955 東京灣（1955 Tokyo Bay）」，不僅有免費迪士尼接駁巴士，讓旅客能使用飯店設施超過24小時，更為親子旅客提供免費兒童用品，連尿布都有，《ETtoday新聞雲》實際開箱，告訴你這間特色旅宿亮點。

▲1955 東京灣（1955 Tokyo Bay）飯店是以全球第一間迪士尼樂園落成的1955年代設計。（圖／記者蔡玟君攝）

▲房卡也有3種設計，分別代表白天、夕陽與夜晚。（圖／記者蔡玟君攝）

「 星野集團1955 東京灣（1955 Tokyo Bay）」於2024年6月開幕，以全球第一座迪士尼樂園落成的1955年代為設計靈感，融入「懷舊而美好」概念，將1955年代的美式懷舊氛圍呈現在旅宿內，例如飯店大廳櫃檯以當時銀行櫃檯設計，館內擺設許多1950年代的復古桌椅、書籍和玩具等，讓旅客一秒回到過去。

▲飯店的免費接駁巴士，可以直達車站或是迪士尼樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點1：車站、迪士尼樂園免費接駁巴士

「1955東京灣」提供旅客免費接駁巴士，可以從JR新浦安車站來往於飯店，亦有來回於飯店與東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋的直達巴士，單趟車程約25分鐘。

▲行李寄放區。（圖／記者蔡玟君攝）

在飯店的接駁巴士搭乘處旁同時設有行李寄放區與LAWSON便利商店，方便旅客入住前或退房後寄放行李，或在便利商店採買所需。

▲▼入住當天清晨5點就能使用的公共空間「2nd Room」。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點2：入住當天清晨5點就能使用的公共空間「2nd Room」

「2nd Room」是飯店的最大特色之一，旅客可以從入住當天凌晨5點開始使用，並可使用至退房後的下午3點。這裡設有開放式的座位，或拉上窗簾即可變成半開放式包廂的空間，讓旅人能選擇自己喜歡的空間休息，稍作整頓後就能直接去樂園玩。

▲拉上窗簾即可變成半開放式包廂的空間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲24小時營業的「Food & Drink Station」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲營業到晚上11點的餐廳「Cafeteria」提供現點現做料理。（圖／記者蔡玟君攝）

這裡同時設有24小時營業的「Food & Drink Station」，販售美式特色點心、麵包、飲料、甜點，讓旅客不用擔心肚子餓；營業到晚上11點的餐廳「Cafeteria」則提供現點現做料理，使用自助機台點餐後，憑拿到的號碼券到指定櫃檯領取餐點，部分餐點會直接送上桌。

▲有拉麵、壽喜燒丼飯與分享餐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼期間限定的美式主題漢堡。（圖／記者蔡玟君攝）

例如期間限定的主題餐點「東西漢堡與奶昔」，以美國東岸的紐約與西岸的華盛頓州為主題設計特色漢堡與奶昔，紐約漢堡以雞肉搭配花生醬，展現不同滋味；華盛頓漢堡則以烤蘋果與燒烤豬肉為主打，一口咬下吃得到蘋果的甜香氣。

為了吸引旅客拍照，在「2nd Room」入口處現在以懷舊的路邊汽車電影院與經典的66號公路為主題，放置紅色敞篷跑車，並在車後放置電影院螢幕，讓旅客坐進車內，跟著螢幕中播放的景色，開啟66號公路之旅。

▲▼免費提供嬰兒用品的「Kids & Baby Goods」區域。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點3：親子友善 免費提供嬰兒用尿布、兒童用品與睡衣

考量到會有許多親子旅客入住，飯店在大廳一隅的「Kids & Baby Goods」就提供免費嬰兒用品袋，更有不同尺寸的尿布、睡衣可以自由拿取，當然也有嬰兒皂、濕紙巾等，讓帶著孩子的家長出門不用大包小包。

▲▼一般客房，牆上裝飾的黑膠唱片可以拿下來當桌子。（圖／記者蔡玟君攝）

▲有上下舖設計的4人房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲6人房。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點4：多種房型適合不同客群

飯店共有638間客房、18種房型，所有客房均需脫鞋入住。一般客房除了設有2張單人床，在臨窗處也擺放兩張長型床墊，可用於旅客在此放鬆看電視，或家庭入住時作為加床使用；牆壁上掛的黑膠唱片更可以取下當作小桌子使用。館內亦設有可一次入住6人的客房，單人床加上上下舖，L型窗景盡覽海景，更設有一處戶外陽台讓旅客使用。

▲星宇航空與星野集團攜手推出「星星相遇」自由行套裝行程。（圖／星宇航空提供）

星野集團現在也與星宇航空攜手推出「星星相遇」自由行套裝行程，結合星野集團旗下日本各地文化及美景特色的著名飯店，包括「 1955 東京灣（1955 Tokyo Bay）」，還有北海道TOMAMU滑雪行程、沖繩虹夕諾雅、奧入瀨溪流飯店、青森屋等特色旅宿。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）