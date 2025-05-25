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城崎溫泉二日玩法！穿浴衣逛老街、泡七外湯　但馬小京都吃蕎麥麵

▲▼兵庫縣城崎溫泉，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲城崎溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本城崎溫泉近年已成為關西地區泡湯熱門去處，可以穿上浴衣漫遊老街、泡七大外湯。本篇就整理出兩天一夜的城崎溫泉行程提案，除了泡湯外，還可以前往有「但馬小京都」的出石城下町，品嚐在地特色蕎麥麵。

城崎溫泉位於兵庫縣，距離大阪和京都約2個半小時的車程，是關西地區深度旅遊的首推景點。幾乎每間旅館都提供可穿出館外的浴衣與木屐，讓旅人可以換上後自由走在日式老街。

▲▼城崎溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲旅客可以穿著旅館提供的浴衣走在老街上。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼城崎溫泉七大外湯。（圖／記者蔡玟君攝）

▲城崎溫泉必排行程就是泡七大外湯，上圖為一之湯。（圖／記者蔡玟君攝）

來到這裡必排行程就是走訪七大外湯，每一座外湯都有不同魅力，老街中也有許多可愛的咖啡廳、雜貨與甜點店，藉由悠閒徒步方式，感受這座溫泉鄉魅力；入夜後，則可享受旅館精心提供的但馬牛、螃蟹料理。

▲▼兵庫縣豐岡出石辰鼓樓。（圖／記者蔡玟君攝）

▲出石辰鼓樓。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼兵庫縣豐岡出石城，日本續百大名城，出石城跡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲出石城跡。（圖／記者蔡玟君攝）

第二天則推薦搭車前往距離溫泉鄉半小時車程的「出石城下町」，這裡保留完整的江戶時代街景，包括日本數一數二古老的鐘樓「辰鼓樓」、有著唐紅綿延鳥居的神社「有子山稻荷神社」等，更有從江戶時代就流傳下來的蕎麥麵文化，不僅可以實際品嚐，事先預約的話還能體驗親手製作蕎麥麵。

▲▼出石周遊卡。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供）

▲使用出石周遊卡可以暢玩在地。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供）

▲▼兵庫豐岡市出石蕎麥麵。（圖／記者蔡玟君攝）

▲來到出石一定要吃蕎麥麵。（圖／記者蔡玟君攝）

為了方便旅客，現在當地從6月中開始推出「出石周遊卡」，每張3900日圓（約新台幣820元）。可至江戶時代留存的武士住宅「家老屋敷」參觀，還可兌換永樂通寶樣式的銅幣，以銅幣任選三家蕎麥麵名店，品嘗蕎麥麵，再走訪日本最古老現存劇場之一的「出石永樂館」參觀。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 關西旅遊 兵庫縣 兵庫旅遊 泡湯旅遊 城崎溫泉 出石

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