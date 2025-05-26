全家一起玩　歌詩達莎倫娜號打造夏日海上樂園

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

今年暑假換個玩法，全家人一起搭乘歌詩達莎倫娜號，展開一趟既輕鬆又精彩的海上假期。不用天天換飯店、打包行李，讓旅程回歸真正的「度假」本質。從爺爺奶奶、爸媽到孩子，在這艘像是海上度假村的郵輪上，人人都能找到屬於自己的放鬆時光和歡樂天地。

▲歌詩達莎倫娜號暑假限定航次第三人0元起。（圖／歌詩達郵輪）

白天孩子們總是衝第一，直奔泳池、遊戲室，參加一日小船長、小公主體驗，玩得不亦樂乎；爸媽則享受SPA、健身或悠閒追劇；長輩可選擇在咖啡廳悠閒聊天、欣賞海景。大家各自玩得開心，累了還能回房間休息，補充體力後再繼續玩，光是這一點就讓人愛上郵輪旅行。

▲Samsara水療中心讓人徹底抒壓放鬆。（圖／歌詩達郵輪）

當夜色降臨，歌詩達莎倫娜號的華麗劇院正式開場。這座名為「宙斯」的大劇院，以羅馬競技場為靈感，橫跨三層甲板、可容納1,350名觀眾，氣勢驚人。座椅與地毯採用時尚的大地色系，營造優雅氛圍，配上炫目燈光與頂尖音響，每一場演出都是震撼感官的享受。不論是百老匯風格歌舞劇、神話舞台劇、炫目魔術、驚險雜技、還是義大利男高音演出，對孩子來說驚喜連連，對大人來說更是藝術享受。

▲宙斯大劇院天天上演精彩節目。（圖／歌詩達郵輪）

夜生活還不只如此，歌詩達莎倫娜號的各式主題派對，才是讓氣氛持續升溫的關鍵。船上除了有劇院表演秀、酒吧、舞廳，讓人盡情釋放壓力，還準備了各式主題派對，從啟航派對揭開序幕，到白色派對、義大利之夜、金色派對輪番登場，大家換上主題穿搭，在主持人的帶動下盡情搖擺。音樂、燈光、舞步，配上海風吹拂，就像參加海上嘉年華，讓人捨不得睡，越晚氣氛越嗨。

▲白色派對佳評如潮，氣氛HIGH到最高點。（圖／歌詩達郵輪）

除了看秀及跑趴，船上還有許多活動可以體驗。歌詩達莎倫娜號依循古羅馬的健康生活方式，還有對體育競技的熱愛，設有健身房、緩跑徑、泳池、桌上足球遊戲等豐富設施。健身房有專業的教練，可指導正確有效的鍛鍊燃脂，還有瑜珈課專業老師，讓你度假也能雕塑身材。不只如此，船上專業團隊，更能激發你對舞蹈的熱情，無論森巴、莎莎、恰恰…，大家一起來學簡單有趣的舞步，跟著音樂動起來，怎麼跳都行。

▲海上舞蹈課程，跟著老師一起跳。（圖／歌詩達郵輪）

●推薦行程：

歌詩達郵輪莎倫娜號 2025暑假航程

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