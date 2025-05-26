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搭郵輪出國趣！歌詩達莎倫娜號　暑假航次第三人0元起

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪

暑假出國，不一定得擠機場、訂機票！歌詩達莎倫娜號現正推出暑假航次「第三人0元起」，吃住玩一次包辦，超值優惠不只讓旅費大幅降低，還能暢享海陸假期、超值開玩！

搭郵輪出國趣！ 歌詩達莎倫娜號 暑假航次第三人0元起（圖／歌詩達郵輪提供）

▲全家人的海上樂園，就在莎倫娜號。（圖／歌詩達郵輪）

誰說玩日韓一定要搭機？歌詩達莎倫娜號7/2 出發的基隆－福岡－濟州－基隆自主遊6天，還有7/27 出發的基隆－佐世保－鹿兒島－基隆自主遊6天，這些彈性十足的行程，都是一般飛機團難以安排的夢幻組合。無論是家庭出遊或是好友結伴，都是CP值爆表的好選擇。

搭郵輪出國趣！ 歌詩達莎倫娜號 暑假航次第三人0元起（圖／歌詩達郵輪提供）

▲莎倫娜號上，吃得到美味的丁骨牛排。（圖／歌詩達郵輪）

這波暑假檔期，搭配超殺優惠，更是讓人心動。歌詩達莎倫娜號推出「三人同行 一人免費」專案，適用於內艙、外艙與陽台艙房型，只要三人同行，第三人艙房費直接0元起（原價內艙8,900元、外艙10,900元、陽台艙12,900元）。

此外，還有另一項「內艙每間再折6,000元」的超殺折扣，若選住內艙，這兩個優惠更可合併使用，若四人住一間內艙，平均每人不到17,000元，省上加省，但數量有限，售完為止，想搶便宜可別等太久。

搭郵輪出國趣！ 歌詩達莎倫娜號 暑假航次第三人0元起（圖／歌詩達郵輪提供）

▲登上莎倫娜號，體驗最豐盛的義式享樂。（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達莎倫娜號，不只是移動的交通工具，更像一座海上度假村，擁有戶外泳池、滑水道、健身房、劇場表演與主題派對，無論大人想放鬆、小孩要放電，全都安排得妥妥當當。餐飲方面更是誠意滿滿，從義式美饌到中西自助、甜點冰淇淋通通無限供應，天天都像在過節！

搭郵輪出國趣！ 歌詩達莎倫娜號 暑假航次第三人0元起（圖／歌詩達郵輪提供）

▲福岡是日本九州地區的中心城市。（圖／shutterstock）

而每一處停靠港的岸上觀光，也是旅程中的另一段驚喜。在福岡，可以逛博多運河城、吃拉麵，濟州島有自然美景與神祕的火山地貌；佐世保除了九十九島的海景，也有知名的豪斯登堡主題樂園，鹿兒島則有櫻島火山與砂蒸溫泉的療癒魅力。可自由行、也能參加觀光團，一次網羅日韓人氣景點。

●推薦行程：
歌詩達郵輪莎倫娜號 2025暑假航程

詳見：
歌詩達郵輪官網_https://www.icosta.com.tw/index.asp
歌詩達郵輪台灣粉絲團_https://www.facebook.com/CostaCruisesTW
歌詩達郵輪LINE官方帳號_https://line.me/ti/p/~@928bhgik

關鍵字： 七逗旅遊網 歌詩達郵輪 暑假出遊 日韓

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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