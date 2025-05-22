台北萬豪牛肉漢堡買一送一連推14天　「6公斤巨人堡」限時開賣

▲台北萬豪酒店推出「豪享吃堡」活動，經典牛肉培根切達起司漢堡買一送一。（圖／台北萬豪酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台北萬豪酒店即將迎來開業十周年，今日宣布將推出系列餐飲慶祝活動，首波是5月26日至6月8日登場的「豪享吃堡」，包括Lobby Lounge的經典牛肉培根切達起司漢堡買一送一、要提前預約的6公斤「萬豪巨人堡」，以及深夜限定「乾式熟成美國牛肉功夫漢堡套餐」。

每年5月28日為國際漢堡日，台北萬豪酒店去年首度推出「豪享吃堡」，漢堡熱銷破千顆，今年適逢開幕十周年之際，活動全面升級，一樓Lobby Lounge每周一至周五上午11點至下午5點，經典牛肉培根切達起司漢堡買一送一，選用美國與紐西蘭牛絞肉手工拍打製成，搭配布里歐麵包、切達起司、香煎培根、小農鮮蔬，佐以酥脆薯條，每份售價600元+10%。

▲10吋「萬豪巨人堡」，整顆漢堡重達6公斤，重量是一般漢堡的16倍、肉量為12倍。（圖／台北萬豪酒店提供）

除了買一送一，Lobby Lounge還在活動期間推出10吋「萬豪巨人堡」，整顆漢堡重達6公斤，使用超過2公斤手打牛肉漢堡排、1公斤酥脆培根與20片切達起司製成，是一般漢堡的16倍重量、12倍肉量，上桌時更需兩位服務人員協力端上，份量十足適合6至8人共享，搭佐6人份酥脆薯條，每份售價3600元+10%，採預訂制。

▲INGE’S Bar & Grill深夜限定「乾式熟成美國牛肉功夫漢堡套餐」。（圖／台北萬豪酒店提供）

20樓高空餐廳INGE’S Bar & Grill則於每日晚間10點至午夜12點，推出深夜限定「乾式熟成美國牛肉功夫漢堡套餐」，選用美國Prime等級牛肉，揉合乾式和濕式熟成兩種牛肉，依比例製成手打漢堡排，直火高溫燒烤逼出肉香，搭配微辣韓式泡菜、炸地瓜天婦羅，提升整體風味，套餐含INGE’S精選啤酒1杯，每份990元+10%，凡點用本套餐，再享INGE’S精選啤酒續杯半價優惠1次。

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▲勝勢日式豬排「里肌豬排套餐」。（圖／勝勢日式豬排提供）

另外，「伊勢路–勝勢日式豬排」慶祝南港Lalaport店開幕，今日起連3天（至5/24）祭出「里肌豬排(中份)套餐」半價優惠，從350元降至175元，每日限量30份。5月24日至5月25日則有台啤女孩應援活動，只要在商場5樓活動定點與她們互動拍照，上傳IG、FB限動打卡，1人可獲得扭蛋機會1次，扭蛋獎項包括中份里肌豬排套餐半價、小份里肌套餐升級中份里肌套餐等優惠票券。