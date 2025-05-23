TTE旅展今登場！旅行社優惠一覽　日本買1送1、李多慧共遊團開搶

▲TTE台北國際觀光博覽會今（23日）起在台北世貿一館登場。上圖僅為示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

上半年最大旅展TTE台北國際觀光博覽會將從今（23日）連續四天在台北世貿一館登場，《ETtoday新聞雲》整理出旅行社現場優惠，包括可樂旅遊獨家推出跟著李多慧玩韓國，首發團還能和李多慧一起玩全州；易飛網更推出日本買一送一優惠。

▲可樂旅遊推出李多慧帶路玩韓國系列團。（圖／記者周宸亘攝）

▪︎可樂旅遊

可樂旅遊此次旅展主打「名人帶路」主題產品，如獨家開賣「跟著李多慧玩韓國」系列遊程，分別前往首爾、釜山、大邱、清州等城市，並於8月18日集結在李多慧的故鄉「全州」，由李多慧親自帶領旅客深度探訪這座城市，午餐還會在廚藝教室親自示範最道地的全州拌飯作法，並換上韓服與旅客一起漫步全州韓屋村，以及多慧粉絲應援餐車活動，現場與李多慧互動還有機會獲得專屬小禮物。



可樂旅遊針對暑假親子團推出兒童不佔床最高折價1萬元優惠，喜歡玩樂園的旅客推薦「愛寶樂園、全程五星飯店4日」每人1萬4888元起；「大阪環球影城、神戶動物王國5日」每人3萬7800元起；「新馬環球影城、樂高樂園、動物園星光野宴、萬態雨林悅榕莊5日」每人4萬8900元起。

想要海邊度假則有「中越雙主題樂園、會安海灘渡假村5日」每人3萬4300元起；「峇里島獨棟泳池別墅、兩晚五星酒店5日」每人4萬6500元起；「東澳莫瑞頓海豚島、庫倫賓動物園7日」每人6萬6800元起，另外「Club Med石垣島 4／5日自由行」兩人同行第2人減3000元，旅展現場下訂每人再減1000元。

此外，亞洲首艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號」於12月15日啟航，可樂旅遊規劃5至6日團體及自由行商品，下訂保證立即確認艙房。旅展現場訂購指定日期迪士尼探險號團體或自由行商品，即可享機票金額現折3000元優惠。

▲「台北－鳥取」航線將於5月29日開航。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎鳳凰旅遊

鳳凰旅遊此次旅展推出限定團最高每人減1萬元優惠，如台灣人最喜歡的日本，有東北5日團走訪奧入瀨溪流、銀山溫泉、日本三景松島，每人3萬3800元起，限定團含小費優惠；北海道5日搭北極星景觀列車、看函館百萬夜景、還享溫泉螃蟹宴，每人5萬800元起、限定團最高第二人減4000元；而從5月29日起，「台北－鳥取（米子）」將正式開航，業者也推出「鳥取島根5日」，走訪鳥取砂丘、柯南小鎮、鬼太郎妖怪街、隈研吾咖啡館，每人3萬5800元起，指定團每人還送旅遊金5000日圓。

此外，鳳凰旅遊也推出今年10月18日包船航次的頂級奢華河輪「瑪麗亞‧特雷莎號（S.S. Maria Theresa）」玩多瑙河，讓旅人搭上這艘頂級移動式酒店，走訪布達佩斯、國王湖、斯洛伐克總統府、薩爾斯堡等景點。

同時搶攻暑假出遊商機，業者也推出「暑假瘋美西10日」走訪優勝美地、正宗大峽谷等景點，暑假限定團第二人減6000元，小孩不佔床減1萬元，跟團每人19萬7900元起；美西雙國家公園與秘境與環球影城11日，走訪優勝美地、正宗大峽谷、羚羊峽谷、紀念碑山谷，限定團第二人減3000元，9月4日、10月2日出發團加碼前十名送小費。

▲阿拉斯加極光可是許多人心中的夢想清單。（圖／世邦旅遊提供）

▪︎世邦旅遊

世邦旅遊祭出歐洲早鳥最高第2人減1萬元、美國第2人最高減8000元，日韓線推出搭長榮航空兒童只要半價；不僅如此，來世邦攤位還有加碼，玩扭蛋可抽現金折價券最高5000元。

世邦旅遊也特別精選歐洲熱門行程，如瑞士、北歐、英國、西葡、義大利等推出早鳥優惠，最優惠第2人減1萬元，限定團還送小費；針對冬季最夯的賞極光也提前上架，北美阿拉斯加賞極光行程於今年9月底開始出發，現在購買享早鳥優惠最高第2人減8000元。

日本團體推出小孩半價，沖繩祭出小孩省5000元，韓國則是大人第2人減3000元、小孩每人減3500元，不佔床再減1000元，一家4口同遊兩大兩小最高可省1萬2000元，搭郵輪遊日韓第3人0元起。

▲長汎假期推出日本特色行程。（圖／長汎假期提供）

▪︎長汎假期

長汎假期在此次旅展推出赴日旅遊下殺一口價，「東京輕旅行鎌倉箱根螃蟹湯樂5日」1萬9900元起、「北海道遇見浪漫超值4日」2萬1900元起。搶攻暑假黃金檔期，日本指定行程小孩不佔床立省1萬元，如「東京迪士尼輕井澤晴空塔寶可夢5日」2萬8900元起。

而東南亞2萬有找，詢問度爆表「普吉島全程五星自由行4日」1萬6900元起、「無購物泰划算海鮮燒烤無限泰國6日」1萬8999元起；也有「GOGO北越雙龍灣5日」旅展一口價1萬7900元起、「鈔激省峇里島GOGO 5日」1萬9900元起優惠

長程旅遊則包括慢慢玩「FUN遊英法雙國10日」10萬1800元起，現場付訂每人再折1萬；「歐洲三重奏漫步荷比法9日」9萬5800起元，現場報名每人再折8000元。

今年如果想要看極光，則別錯過「歐若拉的擁抱芬蘭愛戀極光之旅10日」，入住玻璃極光屋，拜訪北極圈聖誕老人村；「黃刀極光落磯城堡11日」安排3晚停留黃刀鎮，提升極光可見率，早鳥優惠每人最高享1萬元折扣。

▲MSC詩歌號。（圖／尊榮假期提供）

▪︎ETS尊榮假期

ETS尊榮假期在此次旅展限時推出重磅優惠，如MSC郵輪榮耀號艙房現折最高1萬5000元、紐澳精選行程第二人省6600元、美加與歐洲河輪第二人省1萬元，甚至南極夢幻行程直接優惠10萬元。旅展現場報名者再享獨家鑑賞期及8,000萬旅責保險保障。

最受歡迎的紐西蘭線祭出經典的「奇歐拉南北島12/13天」與「愛戀南島10天」，同時升級推出深度玩法「雲之巔南島13天」，滿足嚐鮮或回訪客群。也有著重於親子育樂的澳洲行程「樂逍遙-雪梨+黃金海岸9日」電影世界、史蒂芬港滑沙+賞豚，和暢玩美國環球影城的「美西三城10日」。

▲由燦星包機的普吉島持續推出特色行程。上圖為007島。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎燦星旅遊

燦星旅遊在此次旅展特別強化普吉、北海道、九州、韓國等短程商品內容，同時推出歐洲極光、神秘埃及日本雙樂園、秋季賞楓、東南亞雙城度假等多元行程，滿足不同族群的出遊期待，並推出旅展限定最高第二人現折1萬2000元優惠。

台灣人最愛玩的日本，燦星旅遊此次推出九州與東北特色行程，如九州高千穗峽、阿蘇火山，或東北銀山溫泉、藏王御釜等熱門秘境，經典團體行程1萬9900元起。而特別的北海道洞爺湖花火、富良野四季彩之丘、東北紅葉小旅行等行程開放預約，最低2萬5900元，再享每人折千早鳥價。

燦星獨家包機普吉系列行程主打「無購物保證」，6人即可成團，旅展再享每人現折3000元。暑假限定「普吉雙樂園」玩水行程與不佔床孩童折1萬元方案；此外，暢遊喀比，體驗細白沙灘浮潛、泰服體驗等特色行程旅展價2萬3900元起。

▲五福旅遊推出韓國特色樂園行程。（圖／五福旅遊提供）

▪︎五福旅遊

五福旅遊此次旅展則推出暑假、中秋雙十連假出遊相關行程。日本東京暑假跟團5日免3萬，韓國釜邱5日行程最低1萬5500元起，泰國團體行程6天1萬8900元起。

而維京遊輪伊敦號秋楓聖誕航次已開賣，限時早鳥每房減2萬元，加碼贈送每人1張日韓上網卡；歌詩達郵輪莎倫娜號指定日期限定艙等同房第3人0元；MSC榮耀號冬季航程早鳥優惠每房減1萬元。

隨著近期日幣貶值，五福旅遊祭出旅展限定最高第二人現折1萬元優惠，如童心沖繩4日2萬1500元起，旅展第二人減4000元；東京河口湖溫泉5日2萬4999元起，旅展第二人減4000元。而夏季北海道正值薰衣草花季，北海道與花有約5日3萬9900元起，旅展享第二人減1萬元優惠；日本賞楓行程也已開賣，楓紅東北5日4萬9900元起、旅展第二人減4000元。

許多旅客偏好前往東南亞享受陽光沙灘及海島，如泰國玩很大長榮6日1萬8900元起、旅展第二人減3000元，升等一晚曼谷五星一房一廳；星宇越愛趣河內5日，旅展一口價2萬900元，且全程無購物站，精選雙龍灣、TITOP英雄島、三十六古街等景點，以及欣賞越南最具傳統特色水上木偶戲。

五福的越南芽莊包機行程開賣以來好評不斷，芽莊5日2萬3900元起、旅展第二人減3000元，並升等入住一晚五星飯店；歡樂童遊馬新雙樂園5日3萬1900元起，小孩不佔床再減8000元，率先體驗環球影城2025年新開幕小小兵樂園，以及暢玩樂高樂園七大主題園區。

▲韓國愛寶樂園煙火。（圖／東南旅遊提供）

▪︎東南旅遊

東南旅遊在旅展現場推出眾多超值行程，主打萬元有找，例如韓國人氣路線「首爾4日」只要9999元起，欣賞夏季限定愛寶樂園煙火秀，升等市區飯店購物超方便；「樂嗨釜山5日」跑跑卡丁車及海洋觀光列車熱門體驗安排，一口價1萬1999元起。

越南行程持續熱銷，如「直飛富國島6日」安排入住兩晚五星海灘渡假村並加贈沙灘下午茶時光；而「北越下龍灣5日」則安排搭乘奢華的英柏斯都號日遊船，並入住當地五星飯店，通通1萬8888元起。

日幣換匯近期迎來最甜價位，暑假親子行程最受矚目的莫過於「日本線」的超值主打。「東京迪士尼樂園」行程安排入住湯樂城國際渡假酒店觀賞華麗水舞秀，加贈螃蟹吃到飽，樂園門票也包含在內，每人2萬6900元。「九州豪斯登堡」主題樂園，特別設計米飛兔主題之旅，搭乘熊本熊彩繪電車，旅展特惠2萬9900元起。



歐洲浪漫冬季聖誕市集行程提前開搶，限定出發日每人4萬9900元起；「冬戀巴黎8日」花都巴黎住宿五晚、體驗塞納河遊船；「超值德國8日」長榮航空直飛慕尼黑，必去童話般的新天鵝堡、中世紀古堡巡禮。

▲暑假出國，許多家長都會帶小朋友到樂園玩。（圖／記者謝盛帆攝）

▪︎易飛網

易飛網此次旅展推出日本最高買一送一，歐洲最高每人折1萬5000元，國內團體第二人最高折1000元，四人同行再折500元，國外自由行，每人最高折2000元（限佔床者）。

如「日本九州小資美食5日」3萬900元起，且買一送一；「易起飛關西雙主題5日」將前往日本環球影城，再到神戶須磨海洋世界欣賞虎鯨或海豚表演秀，加碼日式燒肉吃到飽，早去午回暢玩5天2萬9900元起，第二人再折4000元；「暑假不加價．超值四國漫遊5日」3萬1900元起，第二人折3000元。

近年來，韓國旅遊在台灣市場持續升溫，易飛旅遊韓國線暑假主推「易起FUN暑假．釜邱雙城雙秀4日」不進人蔘保肝，早去晚回，特惠1萬6900元起、第二人再折2000元；「易起FUN暑假．童趣韓國雙樂園6日」不進保肝，走訪亞洲最大樂高樂園、暢遊世界級樂天世界、最美星空圖書館每人1萬7900元起，第二人再折3000元。

針對小資族，易飛旅遊推出涵蓋南亞、中東、歐洲及紐澳必買行程，是市場上難得的「入門款」，如「德捷雙國8日」全程不進購物站每人5萬3900元起；「埃及精選10日」，搭配中段飛機、全程無購物、參觀2024新開幕大埃及博物館、全程五星住宿、搭乘體驗尼羅河河輪每人5萬7900元起，限定日期第二人減1萬元。