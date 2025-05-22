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勝勢豬排南港Lalaport今日開幕　里肌豬排套餐連3天半價優惠

▲勝勢日式豬排南港Lalaport，六揚勝串炸套餐，里肌豬排套餐，平埔黑豚TORO里肌套餐。（圖／勝勢日式豬排提供）

▲勝勢日式豬排「里肌豬排套餐」。（圖／勝勢日式豬排提供）

記者黃士原／台北報導

「伊勢路–勝勢日式豬排」繼台北、新北、新竹、台南和台北大巨蛋店之後，近期插旗南港Lalaport，今日正式開幕，除了推出限定菜色外，還連續3天祭出里肌豬排套餐半價優惠，每日限量30份。

今日開幕的勝勢日式豬排南港店，延續日本本店的豬排工藝和在地嚴選食材的精神，豬肉嚴選在地品牌「究好豬」與台灣純血「平埔黑豬」，視部位需求進行低溫熟成，讓肉質更鬆弛軟嫩後，將豬肉沾裹日本進口新鮮麵包粉，使用遠紅外線油炸機，炸出玫瑰粉紅色澤的切面、柔嫩多汁的豬排。

▲勝勢日式豬排南港Lalaport，六揚勝串炸套餐，里肌豬排套餐，平埔黑豚TORO里肌套餐。（圖／勝勢日式豬排提供）

▲勝勢日式豬排「平埔黑豚TORO里肌套餐」。（圖／勝勢日式豬排提供）

南港店除全店選用究好豬之外，還有使用平埔黑豬推出的4款豬排套餐，分別是「平埔黑豚TORO里肌豬排套餐（580元）」、「平埔黑豚厚切里肌豬排套餐（540元）」、「平埔黑豚里肌豬排中份套餐（450元）」、「平埔黑豚腰內豬排套餐（470元）」，是繼台北遠東SOGO復興店之後，第2家推出精品平埔黑豬套餐的分店。

▲勝勢日式豬排南港Lalaport，六揚勝串炸套餐，里肌豬排套餐，平埔黑豚TORO里肌套餐。（圖／勝勢日式豬排提供）

▲南港Lalaport店也推出限定菜色「六揚勝串炸套餐」。（圖／勝勢日式豬排提供）

此外，南港Lalaport店也推出限定菜色「六揚勝串炸套餐490元」，6種串炸包含香菇、筊白筍、雪巖雞帶皮胸肉、雪巖雞淨腿肉，以及究好豬眼鏡肉和腰內肉串炸料理。其中帶皮胸肉和淨腿肉部位，選用友善空間養殖，並經自然完熟充分育肥的雪巖雞，油炸前還要經過醬油麴充分醃漬12小時。

慶祝南港Lalaport店開幕，今日起連3天（至5/24）祭出「里肌豬排(中份)套餐」半價優惠，從350元降至175元，每日限量30份。5月24日至5月25日則有台啤女孩應援活動，只要在商場5樓活動定點與她們互動拍照，上傳IG、FB限動打卡，1人可獲得扭蛋機會1次，扭蛋獎項包括中份里肌豬排套餐半價、小份里肌套餐升級中份里肌套餐等優惠票券。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲共咖啡台灣第二家店「光復南店」5/24開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，已經在加拿大、馬來西亞、南韓發展的越南咖啡品牌「共咖啡」，2018年時進軍韓國，迅速擄獲當地年輕人的心，台灣為第4個海外據點，第一家門市（台北總店）落腳台北車站附近的開封街上，去年8月1日開幕。經過半年後，品牌在台北市光復南路開出第二家店「光復南店」，5月24日正式開幕，當天招牌椰子咖啡冰沙買一送一。

▲共咖啡光復南店空間設計以越南戰後復甦的家庭生活景象為主。（圖／記者黃士原攝）

共咖啡光復南店雖然也是延續品牌一貫的懷舊風格及墨綠色基調，但不同於台灣首店的越南軍營氛圍，空間設計靈感源自越南戰後復甦的家庭生活景象，透過大圓桌、煤油燈、手工拼接家具、鮮豔大花布等元素，呈現當時的社會氛圍與居家習慣，而舊式家用品改造而成的燈飾與裝置，則是展現「舊物再生」的美學與精神。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 勝勢日式豬排

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