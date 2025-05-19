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鳥貴族台灣第4家店地點曝光　插旗南京復興商圈

▲鳥貴族台灣第4家店地點曝光。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

來自日本的「燒鳥屋 鳥貴族」去年9月登台後，目前已經拓展3家分店，接下來將插旗南京復興商圈，進駐慶城街1號商場2樓，目前正在裝潢中，尚未公布開幕日期。

鳥貴族以「高品質、大份量、全品項均一價100元」為品牌特色，其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。

除了串燒，餐廳同步提供特色手工菜，如山藥泥鐵板燒、貴族雞湯釜飯、雞湯雜炊、起司雞肉丸，青椒鑲肉等。其中釜飯現點現做，直接在桌上點火炊飯，製作需要30分鐘。

▲貴族燒菜單全品項均一價100元。（圖／記者黃士原攝）

鳥貴族去年9月首度登台，第一家店位於新光三越台北南西店一館，之後陸續開出ATT4FUN店、大巨蛋店，目前正在籌備的慶城店是第4家，地點位於慶城街1號商場2樓，目前正在裝潢中，同時在人力銀行招募員工，不過目前還沒有公布開幕日期。

▲麵屋一燈招牌「濃厚魚介冠軍沾麵」。（圖／記者黃士原攝）

另外，有東京拉麵之王稱號的「麵屋一燈」今年規劃全台展店10多家，目前已經開出高雄夢時代店、統一時代店，品牌日前再宣布台中勤美誠品店5月22日開幕，5月25日前，每日前15位民眾都可免費享用拉麵1碗，點擊IG首頁連結或來店掃碼，還可領取第2碗半價券。6月30日前單筆消費滿500元，即可獲得實體刮刮卡1張，有機會抽中東京來回雙人機票。

關鍵字： 美食雲 鳥貴族 日本燒鳥

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