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北市新開幕日式喫茶屋藏身大安巷弄　森林庭院品嚐抹茶「枯山水」

▲「箱庭 山本屋」。（圖／記者黃士原攝）

▲日式喫茶屋「箱庭 山本屋」進駐台北市大安區「0km山物所」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

進駐台北市大安區「0km山物所」的日式喫茶屋「箱庭 山本屋」，是「京町 山本屋」的姊妹品牌，目前已開始試營運，5月22日正式開幕。餐廳提供千層麵、吐司、沙拉、甜點與義式冰淇淋，其中2款枯山水造型的甜點只有這裡吃得到，每日限量供應。

▲「箱庭 山本屋」。（圖／記者黃士原攝）

▲▼「箱庭 山本屋」有一片寧靜森林庭園。（圖／記者黃士原攝）

進駐勤美「0km 山物所」的「箱庭 山本屋」，名稱取自日文「箱庭（はこにわ）」，原是江戶末期至明治時期流行的縮景藝術，即在小巧的箱中精緻擺放人偶、庭園、建築，營造出一個理想且完整的小世界。由於這裡原本就是台灣少數留存下來的雙拼雙玄關日式建築，業者以日本庭園中「枯山水」的侘寂美學角度，跨界用甜點轉化成視覺語彙，呼應這寧靜的森林庭園。

▲「箱庭 山本屋」。（圖／記者黃士原攝）

▲每日限量5份的「枯山水盤（380元）」。（圖／記者黃士原攝）

茶屋內主要提供美味洋式輕食（包含套餐）、自家製特色甜點、千層麵、吐司、沙拉與義式冰淇淋，單價80元起，其中2款枯山水造型的甜點只有這裡吃得到。「枯山水盤（380元，每日限量5份）」以白色紋路盤子象徵白砂，以抹茶慕斯包裹抹茶海綿蛋糕代表蓬萊山，中間後方是海苔粉包裹紅豆紫蘇大福則是代表蘚苔巨石，中間前方則是抹茶餅乾碎包裹抹茶蕨餅，並放上萬壽菊葉。

▲「箱庭 山本屋」。（圖／記者黃士原攝）

▲每日限量10份的「枯山水抹茶提拉米蘇（280元）」。（圖／記者黃士原攝）

▲「箱庭 山本屋」。（圖／記者黃士原攝）

▲葉子布丁，左為和三盆原味，右為抹茶口味。（圖／記者黃士原攝）

▲「箱庭 山本屋」。（圖／記者黃士原攝）

▲森林水果布丁聖代（抹茶）。（圖／記者黃士原攝）

「枯山水抹茶提拉米蘇（280元，每日限量10份）」中的一大二小石頭，意味著「三尊」，即象徵著佛主本尊與左右侍衛，在盒裝最下層為抹茶蜜手指餅乾，中段是原味與抹茶雙層提拉米蘇醬，夾層加入脆巧克力餅乾，而盒裝的最上層為模擬枯山水的紋路元素。其他甜點還有森林水果布丁聖代、葉子布丁、柚香巧克力巴斯克乳酪蛋糕等。

▲「箱庭 山本屋」。（圖／記者黃士原攝）

▲箱庭式吐司定食。（圖／記者黃士原攝）

▲「箱庭 山本屋」。（圖／記者黃士原攝）

▲經典焗烤肉醬千層麵套餐。（圖／記者黃士原攝）

除了甜點，也有輕食可以填飽肚子，「箱庭式吐司定食（380元）」涵蓋南瓜雞肉濃湯、日本師傅製作的生吐司、奶油、抹醬（紅豆醬或草莓醬）、時蔬沙拉（也可加價換蛋沙拉）、生菜沙拉醬、水果優格；「經典焗烤肉醬千層麵（280元）」使用自家製千層麵，透過白醬與紅醬的層層堆疊，加入濃郁起司與肉醬。

▲「here Kyoto 台南 | 開山・清水」將於6月開幕。（圖／業者提供）

另外，來自日本京都的咖啡與可麗露專門店「here Kyoto」，現在宣布海外首店將落腳台南，並命名為「here Kyoto 台南 | 開山・清水」，於6月1日正式開幕。

here Kyoto自2019年創立以來，在京都烏丸御池與清水寺附近設有兩家分店，吸引世界各地熱愛咖啡與拉花藝術的旅人前來造訪。今年決定進軍海外，看上台南融合古蹟與現代創意的城市風貌，近年成為國際旅人矚目的文化據點，決定將海外店開設在此。

關鍵字： 美食雲 日式喫茶屋

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