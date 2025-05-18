獨／越南「共咖啡」台灣二店要開了！落腳光復南路上

▲「共咖啡Cộng Cà Phê」是越南人氣店家，許多觀光客到越南玩都會點上一杯嚐鮮。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

到越南必喝的「共咖啡Cộng Cà Phê」台灣二店要開了！就落腳國父紀念館站附近，業者於粉專上透露地址位於光復南路四號，同時也在104人力銀行公開招兵買馬消息。

▲越南「共咖啡」以正宗的「椰子咖啡冰沙」、「花生醬鹹奶蓋咖啡」為招牌。（圖／記者黃士原攝）

「共咖啡Cộng Cà Phê」去年8月首次登台，整棟軍綠色建築座落於台北車站附近的開封街上，以正宗的「椰子咖啡冰沙」、「花生醬鹹奶蓋咖啡」為招牌，甚至今年四月還獨賣台灣限定「越南牛肉河粉」，不用飛到越南，就能品嚐在地越南風味。

▲「共咖啡Cộng Cà Phê」粉專公布二店即將開幕消息。（圖／翻攝自Cong Caphe Taiwan）



「共咖啡Cộng Cà Phê」於官方粉專上宣布，台北光復南店即將開幕，圖中也標註地址為光復南路四號，經Google查詢，原地址的Be heroes cafe/駐唱咖啡餐酒館已更改為永久歇業。同時，業者也在104人力銀行釋出招聘訊息，地點就在台北市松山區（近國父紀念館捷運站及小巨蛋站附近），與二店資訊吻合。

▲▼「共咖啡」一店試營運時一位難求，外帶人潮也從店裡排到店外；店內空間。（圖／記者黃士原攝）



「共咖啡Cộng Cà Phê」被戲稱為越共咖啡，在越南各地開設60家門市，並在韓國、馬來西亞、加拿大陸續開立超過20家門市，2018年時進軍韓國，迅速擄獲當地年輕人的心，台灣為第4個海外據點。

▲「雀客旅館 - 台北站前」6月底將進駐「清泉小吃」。（圖／業者提供）



另外，雀客國際日前宣布啟動「CHECK in Space計畫」，預告旗下「雀客旅館 - 台北站前」6月底將進駐「清泉小吃」，網美早午餐「LOST and Found」二店也將插旗台北松江店，預計今年第三到第四季間開幕。