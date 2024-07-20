全品項9折！越共咖啡台灣首店今起試營運　「店裡排到店外」人潮爆

▲越共咖啡台灣首店今日起試營運爆人潮。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

觀光客到越南旅遊必喝的「Cộng Cà Phê（越共咖啡）」正式登台，第1家門市落腳台北市的開封街上，今日起至7月29日試營運，期間也祭出店內全品項9折優惠，11點開始營業就吸引許多民眾朝聖，不僅座位全滿，外帶人潮也從店裡排到店外。

▲越共咖啡台灣首店今日起試營運爆人潮。（圖／記者黃士原攝）

已經在加拿大、馬來西亞、南韓發展的越南咖啡品牌「Cộng Cà Phê（越共咖啡） 」，2018年時進軍韓國，迅速擄獲當地年輕人的心，台灣為第4個海外據點，第1家門市落腳台北車站路附近的開封街上。

▲台灣首店裝潢延續墨綠色風格，建築物外面簡單掛上白色的「Cộng Cà Phê」LOGO。（圖／記者黃士原攝）

根據官方IG的介紹，Cộng Cà Phê以過去的戰爭歷史為背景，延續出懷舊氛圍的咖啡館，將越南的豐富文化和咖啡文化融合在一起，以咖啡為媒介，讓人們感受越南的獨特風情和生活方式。而台灣首店裝潢延續墨綠色風格，建築物外面簡單掛上白色的「Cộng Cà Phê」LOGO。

▲2樓座位區。（圖／記者黃士原攝）

▲越共咖啡台灣首店菜單，點圖可放大。（圖／記者黃士原攝）

Cộng Cà Phê供應的飲品，除了招牌椰子咖啡冰沙，還有越南咖啡、越南高山茶、越南PHO咖啡、越南在地飲品及新鮮水果飲品的品項，價格89元起。

Cộng Cà Phê今日起至7月29日試營運，期間也祭出店內全品項商品9折優惠，11點開始營業就吸引許多民眾朝聖，不僅座位全滿，外帶人潮也從店裡排到店外。

▲「%Arabica」二店進駐中山區線型公園旁。（圖／翻攝％Arabica官方IG、Google Maps）

另外，以京都嵐山代表性門店做足文青風的「%Arabica」咖啡廳，進駐台灣首間店為維持品牌的特殊形象，並未開設在許多國外品牌進駐首選的信義計畫區，而選擇落腳在象山登山口旁巷子的小店。近日也在官方粉絲頁宣布二店即將開幕，日前官方IG放上最新照片，曝光二店店址在中山北路二段50巷45號，就在中山線型公園旁邊，較靠近雙連捷運站。