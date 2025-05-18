「2025台北捷運按摩地圖」快收！特色、價格折扣一次看

▲FunNow公布「2025台北捷運按摩地圖」，羅列超過80間推薦店家。（圖／FunNow提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

即時預訂平台FunNow近日公布「2025台北捷運按摩地圖」，羅列超過80間推薦店家，今年聚焦台北市南京東路、敦化復興、中山與信義等主要商圈，下了捷運就能快速抵達，隨即展開SPA放鬆旅程，疲累的上班族快收進口袋名單。

▲▼「冠天下 Royal Spa 南京館」主打台式經典全身經絡按摩；FunNow公布「2025台北捷運按摩地圖」。



南京東路商圈

特色：經典推拿與實力老店，專為久坐族設計

推薦店家：「冠天下 Royal Spa 南京館」主打台式經典全身經絡按摩120分鐘，原價2400元，FunNow按摩節期間1750元；而「再春健康生活舘」擁有超過30年歷史，傳承自吳神父足底按摩，全身經絡按摩60分鐘原價1400元，活動價1120元；此外，「江南莊園健康館」提供全身指壓60分鐘，原價1200元，現在僅需960元。

▲「皇家東方泰 忠孝館」精油按摩。

敦化復興商圈

特色：泰式精油、多熱敷

推薦店家：「皇家東方泰 忠孝館」精油按摩120分鐘活動價只要1599元（原價2000元），包含眼部溫敷。「星曙光養身會館」以專業師傅與適中力道聞名，90分鐘全身按摩活動價1450元（原價1650元）。「NARA 泰式養生館」則由純泰籍師傅親自操刀，雙人泰式古法舒壓按摩120分鐘原價2280元，活動期間僅需1519元，折扣直逼6折。

▲「昇之道健康養生會館」店內耗資2000多萬打造靜謐空間。



中山商圈

特色：日系質感、香氛療癒，注重環境氛圍者首選

推薦店家：「昇之道健康養生會館」店內耗資2000多萬打造靜謐空間，從寬敞的休息區到乾淨明亮的按摩包廂都講究。服務在地24年的「豪門世家台式按摩會館」，提供台式穴道指壓按摩90分鐘，還延續台灣傳統「奉茶精神」，按摩時附上一杯養生牛蒡茶。



「椰子樹足體養生館」則以高CP值著稱，腳底加全身指壓按摩60分鐘只要799元（原價 1000元），等於店內原價79折。

▲「沐心苑」主打頭部紓壓與全方位按摩，110分鐘療程涵蓋海鹽足湯、精油腳底按摩、上半身指壓與頭部五行紓壓。

信義商圈

特色：五星級按摩體驗

推薦店家：「沐心苑」主打頭部紓壓與全方位按摩，110分鐘療程涵蓋海鹽足湯、精油腳底按摩、上半身指壓與頭部五行紓壓，使用法國有機精油，並設有個人電視與獨立包廂。原價2300元，FunNow價為2158元，按摩節期間再享活動價1900元。

▲「花廂鳥語泰式按摩」位於捷運市政府站附近。

「花廂鳥語泰式按摩」位於捷運市政府站附近，傳統泰式按摩強調「按、摸、拉、拽、揉、捏」的全方位技法，100分鐘療程活動價1330元（原價1665元）。

▲「香柏木莊園Spa世貿館」提供全身泰式精油紓壓或泰式古法指壓。

另一推薦品牌「香柏木莊園Spa世貿館」，提供全身泰式精油紓壓或泰式古法指壓二選一的 90分鐘療程，原價1665元，按摩節活動價僅需1330元。店內設於獨棟建築，環境乾淨明亮、設施完善。

同時，FunNow分享，預約客戶集中25至40歲，平均消費單價1000元以上，高過6、700元的市場行情，其中不乏3000多元的高價商品，顯示部分消費者願意付錢在「照顧／療癒自己」身上。