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國聯飯店「55折爽吃5菜色」限一個月　東坡肉、上海菜飯154元起

▲坐擁「大巨蛋第一排」的國聯大飯店耗資3億元改裝。（圖／國聯大飯店提供）

▲坐擁「大巨蛋第一排」的國聯大飯店耗資3億元改裝。（圖／國聯大飯店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

想吃上海菜的人機會來了，坐擁「面大巨蛋第一排」的國聯大飯店，將從5月19日起推出「折扣五月天」優惠，北馥樓上海菜5樣菜色打55折，為期一個月的餐飲優惠，只需在社群按讚或分享。

▲坐擁「大巨蛋第一排」的國聯大飯店耗資3億元改裝。（圖／國聯大飯店提供）

▲國聯大飯店將從5月19日起推出「折扣五月天」優惠。
  
國聯大飯店
位在國聯大飯店二樓的「北馥樓」中餐廳，推出限時55折優惠，指定菜色包含：冷菜「鎮江肴肉」原價280元、「鳳尾子魚」原價380元；熱菜「酒釀油爆蝦」原價420元、「東坡肉」原價680元，以及「上海菜飯」原價480元，招牌菜色一律打55折，折算下來一道介於154至374元。

▲國聯大飯店北馥樓菜色,板石飲品。（圖／國聯大飯店提供）

▲「酒釀油爆蝦」原價420元，55折後為231元。

北馥樓主打以現代視角重塑經典上海料理，除了將滬韻風華和烤鴨工藝完美融合的「桂花片皮烤鴨」之外，還有酥爽味美的松子鱸魚、醇香回韻的花雕醉雞，以及淋油提香的響油韭黃鱔糊等品項。

▲國聯大飯店北馥樓菜色,板石飲品。（圖／國聯大飯店提供）

▲▼「東坡肉」原價680，折後374元；「板石」餐廳假日有「果香下午茶」。

▲國聯大飯店北馥樓菜色,板石飲品。（圖／國聯大飯店提供）

另外，位於一樓的「板石」，綜合經典西式料理和多款亞洲人氣美食。從費時燉煮、醇厚濃郁的紅酒燉牛臉頰，到酥脆噴香的古巴三明治、辛香開胃的泰式咖哩，還有必吃的三冠王「冠軍牛肉麵」，假日更有人氣的「果香下午茶」。

此次板石主打「飲品第二杯55折」和「義大利麵、披薩類第二道55折」，且不限平、假日都可使用，唯不適用含酒精的飲品。
 
業者表示，國聯大飯店「折扣五月天」活動史無前例，自5月19日起一路優惠到6月18日。所有優惠使用時無須出示任何門票或票根，只要幫國聯大飯店FB或IG按讚或追蹤並出示即可。恕不適用外帶，也不可與其他優惠並用或分單結帳，內用需加收原價的1成服務費。

▲防疫旅館,白石集團瀚寓酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲瀚寓酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

瀚寓酒店
座落於北市信義區，向來低調的瀚寓酒店少有優惠活動，館內2樓弈夢紅樓餐廳推出「小吃常聚」優惠活動，即日起至9月30日，4人以上用餐享8折優惠，1至3人也有85折，再加碼免收1成服務費。

▲瀚寓酒店館內弈夢紅樓餐廳推出「小吃常聚」優惠，即日起至9月30日，4人以上用餐享8折，1至3人也有85折，並加碼免1成服務費。（圖／瀚寓酒店提供）

▲弈夢紅樓以創新手法佐各式復古元素，用餐環境彷彿置身摩登的海派租界時光。（圖／瀚寓酒店提供，下同）

弈夢紅樓以創新手法佐各式復古元素，用餐環境彷彿置身摩登的海派租界時光，可以品嘗到主廚陳啟昌的各式招牌料理，包含酥脆多汁的紅樓蒜香脆皮雞、爽脆濃郁的避風塘軟殼蟹、香氣與口感兼備的荷香慢燉美國牛肋骨、備受饕客喜愛的金沙鱈魚香絲，享受粵式經典與創意手路菜等。

▲瀚寓酒店館內弈夢紅樓餐廳推出「小吃常聚」優惠，即日起至9月30日，4人以上用餐享8折，1至3人也有85折，並加碼免1成服務費。（圖／瀚寓酒店提供）

▲▼酥脆多汁的紅樓蒜香脆皮雞、爽脆濃郁的避風塘軟殼蟹。

▲瀚寓酒店館內弈夢紅樓餐廳推出「小吃常聚」優惠，即日起至9月30日，4人以上用餐享8折，1至3人也有85折，並加碼免1成服務費。（圖／瀚寓酒店提供）

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